El 2019 traerá grandes retos para los medios digitales, que vivieron varios movimientos en 2018. El uso de las plataformas de mensajería, notificaciones push, podcasts, asistentes de voz, inteligencia artificial, la recuperación de confianza en los contenidos para redes sociales y la búsqueda de otros modelos de negocio serán los focos de atención en la industria digital.

1. Plataformas de mensajería

Los cambios en los algoritmos, principalmente el de Facebook, les quitaron visibilidad a los medios digitales en el 2018 y provocaron que recurrieran a nuevas estrategias como el uso de plataformas de mensajería. 78% de los usuarios de smartphones del mundo enviaron mensajes todos los meses hasta finales del 2018, según la consultora eMarketer.

La tendencia de comunicación a través de mensajes de texto SMS, como la de Uno Tv; por Facebook Messenger, como Regeneración.mx; por Whatsapp, como Unocero, o por Telegram, como SinEmbargo, será cada vez más común, ya que los consumidores están abiertos a contactar a una marca de esta forma y sobre todo a compartir sus contenidos con otros usuarios, sin la necesidad del puente llamado redes sociales.

9 de cada 10 consumidores desean tener comunicación con las marcas a través de servicios de mensajería. 47% la comunicación con un negocio por mensaje SMS, 21% por Facebook Messenger y 18% por Whatsapp, según la plataforma de comunicación en la nube, Twilio.

2. Notificaciones push

Retener por más tiempo al lector es el siguiente grado de dificultad después del primer clic. En la búsqueda por establecer una relación monógama con los lectores, una de las tendencias para el 2019 será la activación de notificaciones “push” en la página principal de los sitios, avisos que aparecen en un dispositivo móvil cuando existe un nuevo contenido importante, con el objetivo de entregar contenidos relevantes a los lectores de forma inmediata, más de una vez y directamente en su teléfono móvil.

Las notificaciones push alertan sobre información al lector y lo hacen regresar al mismo sitio cada vez que se publica un contenido relevante. Actualmente los sitios del Ranking de Medios Nativos Digitales que utilizan notificaciones push son: Soy Carmín, Aristegui Noticias, López-Dóriga Digital, En Pareja, Político MX y Regeneración.

3. Podcasts

El aumento del acceso a internet y la posibilidad de contar con contenido en audio bajo demanda hicieron que los podcasts cobraran fuerza en el último año, tendencia que se quedará un año más. 16% de los usuarios de internet escucha podcasts y 69% se identifica con los contenidos, según el Estudio de Audio Digital de IAB México.

El incremento del uso de podcasts fue claro cuando, en junio del 2018, Google anunció su aplicación oficial de podcast para competir con Apple. Además de diversos esfuerzos dentro de los medios, como el podcast de El Chapo (Vice News), Convoy (Olallo Rubio) o la compilación de Dixo.

En el caso de los integrantes del Ranking de Medios Nativos Digitales también ha habido esfuerzos importantes en podcast, este es el caso de "Al Aire" de Unocero, "Color de hormiga" de Código Espagueti, "Aristegui" de la periodista Carmen Aristegui para CNN en español, "Desde la Red" de Mediotiempo, "López-Dóriga" del periodista Joaquín López-Dóriga y "El Deforma" de Dixo.

Se estima que los ingresos por publicidad en podcasts crecerán 110% para el 2020 en Estados Unidos, según IAB y PwC. Se espera que el número de escuchas crezca para este año 23.1% y para el 2020 tenga un incremento de 23.7%, según eMarketer.

4. Recuperación la confianza en las redes sociales

En el 2019, los usuarios buscarán información de calidad y los medios que tengan una oferta de contenidos verificados serán premiados con el clic del lector. Los medios digitales tienen una gran oportunidad para brindar contenidos veraces en las redes sociales que fueron tan desprestigiadas el año pasado. Siete de cada 10 usuarios quieren que las marcas presionen a las plataformas sociales para que cuiden la información personal y 70% desea frenen el esparcimiento de noticias falsas, según el barómetro de confianza de Edelman para marcas y redes sociales.

En el 2018, el caso de Cambridge Analytica y Facebook, la lucha contra los bots en Twitter y las fake news hicieron que los usuarios de redes sociales dejaran de confiar ciegamente en ellas, creando una necesidad por comprobar información. 50% creen que existe una necesidad de personalizar el contenido y que las experiencias son la clave del cambio, según Hootsuite.

Esfuerzos como el de Verificado 2018, de Animal Político, fueron muy valorados por los usuarios durante el 2018, quienes continuarán buscando a dónde llevar su lealtad entre los mares de información.

5. Publicidad programática y suscripciones

Los medios digitales tendrán que encontrar nuevas formas de generar ingresos sin perder de vista las suscripciones, las membresías y la publicidad programática. Cinco de cada 10 líderes digitales entrevistados por el Reuters Institute esperan que en el 2019 las suscripciones y membresías sean la principal fuente de ingresos.

La inversión en publicidad programática seguirá en aumento. Se espera que para el 2020, 86.22% de toda la inversión digital publicitaria de display se compre a través de canales automatizados, según eMarketer.

Animal Político es el primer medio del Ranking de Medios Nativos Digitales que le apuesta a las suscripciones. El 15 de enero anunció el nuevo esquema de suscripciones a través de Facebook que ofrece por 189 pesos al mes, una insignia de colaborador y el acceso a videos, fotos, reportajes y videos en vivo.

6. Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial seguirá en aumento en el 2019 para facilitar la personalización de contenidos, la detección de noticias falsas y el análisis de datos para una mejor toma de decisiones de los editores.

El Reporte de periodismo, medios y tecnología 2019 del Future Today Institute anticipa que este año se utilizará mucho más la inteligencia artificial en los medios, a través de técnicas multilenguaje, reportes automatizados, visualización de algoritmos y análisis multidimensional de la data para permitir que los periodistas crucen sus conclusiones, los hechos, las palabras y los conceptos. 78% de los líderes digitales cree que invertir en inteligencia artificial ayudaría a asegurar el futuro del periodismo, según el Reuters Institute.

Aunque el blockchain continúa siendo muy atractivo para las salas de noticias por la posibilidad que ofrece para desactivar los ad blockers, se ven atisbos de su uso, pero aún es lejano en la práctica.

7. Asistentes de voz

Las voces de Siri, Alexa y Google Assistant conquistan cada vez más oídos en el mundo. Siete de cada 10 líderes digitales creen que el audio está siendo una parte cada vez más importante de los contenidos y las estrategias comerciales de sus medios, según el Reuters Institute y 78% cree que la tecnología por activación por voz tendrá un impacto importante en la forma en que las audiencias acceden al contenido.

Los periódicos estadounidenses The Washington Post y The New York Times distribuyen noticias en los altavoces inteligentes de Apple (HomePod), Google (Google Assistant) y Amazon (Alexa). El Post, periódico de Jeff Bezos, ofrece podcasts, alertas para las breaking news, noticias e información, mientras que el NYT tiene disponible el podcast The Daily y una trivia de noticias los viernes. En el 2019, se podrán ver esfuerzos con los controladores por voz en más de una redacción.

En México, El Universal y Grupo Expansión también ofrecen productos sonoros para escuchar en los altavoces inteligentes.

Las tendencias en los medios digitales son una “probadita” de lo que traerá un año nuevo para los creadores de contenido, pero faltará ver cuáles son los esfuerzos que realice la industria digital para seguir atrapando y alimentando la base de lectores.

[email protected]

Twitter: @pegatinaa