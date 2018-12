Eran las 7 de la mañana del 9 de agosto de 2015 y estábamos a sólo unas horas de que se terminaran las 24 que impone cada año la estación KCRW de Los Ángeles para su reto de producir una historia de no ficción en audio que no durara más de cuatro minutos.

21 horas antes estábamos frescos los tres del equipo Esto no es radio: Valeria, Alfredo y yo. Habíamos perdido horas discutiendo en cómo abordar el tema de ese año, otras más en las plazas entrevistando gente, otras más por un diluvio que nos asaltó en plena calle.

El tema de ese año era “time change”. Algo que en español puede tener dos acepciones: “el tiempo cambia” o “cambio en el tiempo”. Y la regla era que no nos tomáramos tan literal el concepto. Propuse que nuestra historia girara en torno a la muy mexicana expresión “Ahorita”, y así salimos a la calle para preguntarle a la gente cuándo había sido la última vez que dijo “ahorita”.

Nos recetaron varios “ahorita no, joven”.

Pero otra gente sí abrió su corazón. Regresamos a mi departamento y terminamos produciendo la historia de una madre que apenas se estaba separando de su marido y que la noche anterior a la entrevista recibía a sus hijos que habían pasado una temporada con él. Al final, terminamos tejiendo las voces de la madre y una de sus hijas en un relato elegantemente narrado por Valeria y acompasado por la música de Alfredo.

Karla, mi novia en aquel entonces, nos trajo pizza y después se fue a dormir a mi cuarto. La desperté para que fuera la primera en escuchar la pieza y darnos su opinión. Se puso los audífonos. Alfredo y yo sólo la mirábamos en silencio. Cuatro minutos después, Karla se quitó los audífonos, llorando.

Y dos semanas después, quedamos en tercer lugar de más de 120 participantes de todo el mundo.

Alfredo y Valeria siguieron en otros proyectos —el tiempo cambia—. Pero yo me quedé clavado. Una cosa era hacer radio que hace enojar —noticias— o radio que se escucha de fondo —música y chistes—, pero jamás había hecho radio que conmueve hasta el fondo.

Desde entonces, la radio y los podcasts que hago siempre deben de tener ese potencial de atizar emociones, películas sin imágenes —porque las voces son los colores de la radio— que uno pueda escuchar más de una vez como si se tratara de una novela o de un vinil predilecto.

Por eso este año, después de tenerlo en el cajón por razones que no van al caso en este texto, finalmente lanzó de manera formal Esto no es radio, un podcast de historias en el borde de la realidad y la fantasía en voz de sus protagonistas. Mi objetivo es hacer lo mismo que persigo en los podcasts que escucho y que recomiendo en mi top 5 publicado aquí en El Economista: relatos potentes y sin fecha de caducidad.

Cada episodio es una historia distinta que viene acompañada de una ilustración hecha ex profeso por diferentes artistas. Les comparto únicamente dos botones de muestra —el resto pueden checarlo en instagram.com/estonoesradiomx

Episodio 1: Esta no es agenda de la jotería

Lizeth Arámbula hizo esto para el Episodio 1: “Esta no es agenda de la jotería”, donde nos sumergimos en el mundo de las terapias de conversión gay en voz de Rodo, a quien le dijeron que ser homosexual es estar enfermo.

Episodio 2: Este muerto ya no es mío

La siguiente es de Manuel Tenedor para el Episodio 2, “Este muerto ya no es mío”, sobre un militar que se exilió en México después de la Guerra Civil española sin saber si algún día volvería a su tierra.

Por eso digo líneas arriba que las voces son los colores de la radio. En este mundo en que los más radicales intentan convertir todo en blanco y negro, y los más políticamente correctos en una escala de grises, espero que estas historias le agreguen otro pantone a la idea que tienen de la radio o de un buen podcast.

En esta temporada sentirán cólera, alegría, rabia, calentura —de la buena—, esperanza y bondad. Colores que sólo ustedes saben cómo se sienten en sus adentros.

Acá los espero.

Esto no es radio se puede escuchar en Spotify, Apple, Google Podcasts o en su app favorita para escuchar podcasts. La imagen que ilustra esta publicación es original de Lizeth Arámbula y su sitio web es Lizeis.com.

Fernando “Micro” Hernández es un productor independiente, con experiencia en medios estadounidenses como KCRW, Latino USA, The 85% y America the Bilingual. Tiene un podcast llamado …Esto no es radio, que encuentras en estonoesradio.mx En Twitter lo encuentras como @microgdl y @estonoesradio.