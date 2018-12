Escribo esta lista teniendo a Apple en la mira. Levanto la ceja mientras leo su Top 15 México de 2018 —la compañía ha sido más bien negligente y pasiva tanto en su papel como curadora de contenidos como plataforma de distribución y descubrimiento—, y los resultados están a la mano: en lo más alto de su cima están Martha Debayle y programas de charlas de personalidades chilangas.

Las implicaciones de esto son nocivas para alguien que nunca ha escuchado un podcast: se quedará con la idea de que un podcast es un programa grabado donde hablan famosos. O como cuando le hablas a un paisano sobre “Cine mexicano” y en su cabeza sólo cabe la idea de famosos protagonizando películas tipo “No se aceptan devoluciones”.

En cambio, del top 15 estadounidense, 10 son producciones periodísticas que cuentan historias tan relevantes como adictivas. Diez.

Un podcast es un archivo de audio que se puede descargar periódicamente y también escuchar vía streaming en plataformas como iTunes, Spotify, Google Podcasts y muchísimas más. Son geniales para escuchar mientras se hace ejercicio o se está atorado en el tráfico o haciendo ese gran viaje largo en carretera.

Aquí les presento esta lista de sólo 5 podcasts en los que los productores ponen en marcha sus habilidades periodísticas y artísticas, producciones que se alimentan de lo mejor del lenguaje radiofónico y aprovechan que para consumir podcasts no hay ninguna restricción de horario ni de duración.

El resultado son relatos potentes y sin fecha de caducidad. En este top dejo fuera proyectos que ya tienen su propia tracción y visibilidad, como Radio Ambulante, al viejo lobo de mar Dixo, y al jardín bardeado que es Convoy. También dejo fuera programas de entrevistas o de tópicos específicos —cine, futbol, videojuegos… o sea, 99% de la oferta—. Y me enfoco en los proyectos narrativos, íntimos y estimulantes.

1. Así Como suena — México

“Tenemos que seguir contando historias muy mexicanas y apelar a una audiencia fuera de la Ciudad de México”, me dijo Carlos Puig, presentador de las historias de Así como Suena, el podcast insignia del portal del mismo nombre fundado en 2016.

Episodio clave: El hombre que no estuvo aquella noche en Iguala

Es un reportaje de Galia García Palafox sobre una persona que tuvo el infortunio de tener un apodo similar al de uno de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

2. El Chapo, el juicio y su jefe — México, Estados Unidos, Argentina, Uruguay

Fuera de la la pirotecnia alrededor de la serie de Netflix “Narcos” y de la parafernalia alrededor del “juicio del siglo” que está recibiendo El Chapo en Brooklyn, Nueva York, se encuentra este podcast coproducido por Vice News, Spotify y Adonde Media.

Miguel Ángel Vega, reportero sinaloense del periódico Ríodoce, nos va conduciendo por las entrañas y marañas de la vida de El Chapo Guzmán desde sus inicios. Y para ello viaja por distintos pueblos de Sinaloa para entrevistar a la mamá del Chapo, parientes y amigos.

Episodio clave: El fixer

3. La desaparición del Padre Gallego — Colombia

El periodista colombiano Juan Serrano cuenta esta serie sobre el Padre Héctor Gallego, un sacerdote que en Panamá es recordado como un mártir pero en su natal Colombia está en el olvido. En este podcast que hasta el momento lleva tres episodios se intentan esclarecer los motivos de su abrupta desaparición en un pequeño poblado panameño, en 1971.

Como nota al pie, me gusta la labor que hace el narrador en los cortes para educar a la gente sobre qué es un podcast, sus bondades y cómo compartirlo. El boca en boca es crucial para este tipo de contenidos que suelen enfrentar dificultades para “viralizarse”.

Episodio clave: Episodio I

4. Las Raras — Chile

Catalina May y Martín Cruz producen “Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros”. A ellos les empecé a seguir la pista con “La cama del poliamor”, un gran relato que desmitifica y al mismo tiempo sumerge en esta forma de relacionarse sentimentalmente.

Episodio clave: El extranjero

La vida de los pobladores de Coihueco, un pequeño y aislado pueblo campesino de Chile, comienza a cambiar con la llegada de Rodlin Etienne, el primer haitiano en pisar esas tierras. No es el último.

5. Relato Nacional — Chile

De los pocos podcasts latinoamericanos que han conseguido financiamiento vía crowdfunding. Es un proyecto encabezado por Nancy Castillo y Josefina Aguirre. Su eslogan es “Crónicas radiales que recogen historias de personas comunes y corrientes que te emocionan, te motivan, te conmueven y/o te sorprenden”.

Episodio clave: El impensado encuentro de dos almas solitarias

Matías Sánchez trae esta única historia de amor romántico —uy, perdón— en mi lista. Victoria ya había tirado la toalla en esto de encontrar el amor y casarse. Y la solución a esto no vino en forma de sitios de citas, Tinder o salidas a un bar. Digamos que un golpe del destino cambió todo. Guiño, guiño.

Fernando “Micro” Hernández es un productor independiente, con experiencia en medios estadounidenses como KCRW, Latino USA, The 85% y America the Bilingual. Tiene un podcast llamado …Esto no es radio, que encuentras en estonoesradio.mx En Twitter lo encuentras como @microgdl y @estonoesradio.