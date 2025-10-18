¡Tómalo en cuenta! Estos billetes de 20 pesos dejarán de circular

El Banco de México (Banxico) comenzó el proceso de retiro del billete de 20 pesos de la familia F, caracterizado por su color azul y la imagen de Benito Juárez y que estuvo en circulación desde el 20 de agosto de 2007.

La medida quedó plasmada en una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de octubre de 2025, misma fecha en que las instituciones financieras deben detener su distribución al público.

Aunque su salida es gradual, el billete mantiene su poder liberatorio, lo que significa que sigue siendo válido como medio de pago y puede usarse en transacciones cotidianas mientras permanezca en circulación.

Sin embargo, una vez que estos billetes ingresen a sucursales bancarias, serán separados del resto, rotulados como “en proceso de retiro” y enviados al Banco de México para su destrucción.

¿Por qué se retira?

La razón principal es la estrategia de modernización del sistema monetario mexicano. Banxico busca reemplazar las denominaciones más bajas en papel por monedas o por billetes más actuales, que sean más duraderos, menos costosos de producir y más seguros frente a falsificaciones.

Billete de 20 pesos.Foto: Captura de pantalla Banxico

En este caso, el billete azul de 20 pesos será sustituido principalmente por la moneda de 20 pesos conmemorativa y por el uso creciente del billete de la familia G en otras denominaciones.

Si todavía conservas el billete de 20 pesos tipo F no debes preocuparte, ya que mantiene su valor y puede usarse en pagos o depositarse en el banco: el “proceso de retiro” sólo implica que, al llegar a un banco, será retirado permanentemente del circuito monetario.