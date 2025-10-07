Banxico baja tasas, pero la deuda gubernamental sigue siendo atractiva

Banco de México ha reducido la tasa de interés de referencia en 250 puntos base en lo que va del 2025, lo que moderó en términos relativos la demanda de instrumentos gubernamentales; sin embargo, continúan siendo más atractivos frente a la deuda de otras economías emergentes.

De acuerdo con información de Banorte, en el último mes la demanda por Cetes de todos los plazos se moderó, ubicándose por debajo del promedio de los últimos dos años. Este comportamiento responde a la política expansiva (bajada de tasas) del banco central.

Al 23 de septiembre, los inversionistas que mayor deuda gubernamental acumulaban en sus carteras, eran las afores con 27%, seguido por las sociedades de inversión con 19%, los inversionistas extranjeros acumulan 11%, los bancos locales 8% y las compañías de seguros el 7 por ciento.

El 28% del total de la deuda gubernamental emitida en el año, estaba en reportos, garantías y valores adquiridos por Banco de México, además de otros residentes locales.

Se modera el atractivo

Janneth Quiroz, directora de Análisis en Monex Casa de Bolsa, coincidió en que la flexibilización monetaria de Banxico moderó el atractivo de los instrumentos de deuda a corto plazo, y considera que esta postura continuará en lo que resta del año.

“Pese a la flexibilización de Banco de México la tasa actual continúa siendo llamativa para los inversionistas que buscan rendimientos superiores a las tasas ofrecidas por países con mayor calificación crediticia” dijo la analista.

Este año, la Junta de Gobierno del banco central ha reducido la tasa de referencia nacional en 250 puntos base, llevándola de 10% a 7.50 por ciento.

Banorte destaca en un análisis que la tasa de interés de México está aún en niveles altos respecto a otras economías como Chile (4.75%) y Perú (4.25%), e incluso es más competitiva frente a Colombia (9.25%), por una dinámica local más favorable respecto a la inflación.

A pesar del ciclo de recortes en la tasa de referencia por parte de Banxico, los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) continúan siendo una opción atractiva para los inversionistas, tanto locales como extranjeros, en términos relativos frente a instrumentos de otras economías emergentes como las antes mencionadas.

“El que Banxico haya recortado la tasa, ha hecho que el rendimiento del Cete se vea afectado, ya que la tasa de referencia es la que dicta el comportamiento de este instrumento, por tanto, a menor rendimiento, menor interés por parte de ahorrador” dijo Cipactli Jiménez, inversionista privado.

Los inversionistas extranjeros y las afores son quienes mayor tenencia de instrumentos de largo plazo, bonos M, acumulando 27.68 y 25.67%, respectivamente, poco más del 50% del total en circulación.

El interés de los inversionistas extranjeros y afores por la deuda de largo plazo mexicana “es respaldad por la percepción del riesgo país; la volatilidad histórica del peso se ha mantenido relativamente baja en un entorno de incertidumbre comercial, y las expectativas de más recortes al rango objetivo por parte de la Reserva Federal, favorecen el atractivo de los bonos gubernamentales” destacó Quiroz.