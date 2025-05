Los nuevos jugadores son buenísimos, pero no estamos cruzados de brazos: HSBC

Los nuevos jugadores digitales que están entrando al sector bancario son muy profesionales y muy buenos en lo que hacen, pero (los bancos tradicionales) no estamos de brazos cruzados, asegura Jorge Arce, presidente y director general de HSBC México.

“¡Qué bueno que nos compitan!, yo sólo puedo hablar bien de ellos, son muy profesionales, pero tampoco estamos aquí rascándonos la barriga”, señala.

En entrevista, el directivo destaca que la competencia es buena, y se aprende todos los días. “Estamos trabajando en algunas cosas, pero de que todos los días tratan de ganarme el pan (las otras entidades financieras), tratan”.

Jorge Arce responde así a la pregunta de cómo ven la competencia que puede generar al sector bancario tradicional, la irrupción en el ecosistema de nuevos jugadores que han logrado o están buscando la licencia bancaria.

“Hay mucha competencia y yo creo que la competencia es muy saludable, porque al final del día, a un banco le va bien si al cliente le va bien. Si hay competencia de la banca tradicional o de los nuevos jugadores, va a ser positivo”, enfatiza.

Enfocarse en el cliente

El director de HSBC México considera que, independientemente de ello, a lo que deben aspirar las instituciones es a enfocarse en el cliente.

“Que el cliente tenga una experiencia sin fricción, de transparencia sobre lo que está comprando, a qué precios puede comprar fácilmente, que se vaya al banco que mejor servicio y precios le dé”, refiere.

Agrega: “entonces eso, la banca actual, tradicional como la conocemos, lo está haciendo muy bien y también estamos viendo jugadores nuevos que están entrando. Algunos se están convirtiendo en bancos que empezaron como Sofipos, Sofomes, y hay otras entidades de nicho que lo hacen muy bien”.

El banquero resalta que, además, hay otros jugadores que son proveedores de servicios del banco (como los agregadores) con lo que se busca dar un mejor servicio a los clientes.

“Toda la competencia es buena. No hacen nuestra vida cómoda, sin duda alguna, pero no estamos aquí para venir a estar cómodos. Venimos para servir al cliente y dar el mejor servicio a los mejores costos”, puntualiza.

Clientes se pasarían a HSBC

Jorge Arce argumenta que los nuevos jugadores están bancarizando gente nueva, que antes no habían sido traídos al sistema financiero formal tan fácilmente.

“Lo más seguro es que, eventualmente, algunos de esos clientes se van a pasar a una banca como HSBC, porque van a evaluar si van a necesitar otros productos como un seguro de vida, invertir su patrimonio para el retiro o tener una tarjeta de crédito diferenciada para obtener puntos y comprar su viaje”, comenta.

En este sentido, destaca que el “pastel” en México es tan grande, que hay para todos.

“Pero si crecemos ese pay, trayendo parte de la población que no está bancarizada, que ellos lo hacen mejor que nadie, eso funciona muy bien y nos beneficia a todos. Entonces, sin duda, la competencia más que preocuparnos, nos ocupa. Sí, nos hace no estar tan cómodos, pero seguro aprendemos de ellos y también les competimos fuertemente. No nos dejamos de nadie”, expresa.

Nómina, uno de los objetivos

Respecto a que los productos de nómina es uno de los objetivos de los nuevos jugadores que están entrando o buscan entrar al sistema bancario, ya que es la única figura que lo permite de acuerdo con la regulación, Jorge Arce comenta que sin duda podrían quitarles mercado, pero asegura que se defenderán.

“¿Por qué?, porque yo creo que realmente somos el mejor banco de nómina en México, porque nosotros tenemos acceso a sucursales, a una red de cajeros automáticos sin costo, tenemos Multired (alianza con otros bancos para retiros sin cobro de comisión), y tenemos más puntos en la República que cualquier otro sistema. Entonces, qué bueno que nos compitan, son muy profesionales”, enfatiza.

HSBC México es uno de los cinco principales bancos que operan en el país, con fuerte presencia en el segmento de consumo, pero también en banca patrimonial y de empresas, entre otros.

“El banco va muy bien y a un banco grande le va bien si le va bien a sus clientes. Entonces lo bueno es que a nuestros clientes les está yendo bien”, dice.