Miran, de la Fed, vincula alza de desempleo con política monetaria

Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal (Fed), dijo ayer en una entrevista televisiva que el deterioro del mercado laboral se debía al objetivo de tasas de interés a corto plazo fijado por el banco central estadounidense.

“Tenemos que reconocer que la tasa de desempleo ha ido aumentando, y eso es consecuencia de una política monetaria demasiado restrictiva”, afirmó Miran en una entrevista en Fox Business.

“Mi preocupación es que, si no seguimos bajando las tasas de interés y lo hacemos a un ritmo razonablemente rápido”, la tasa de desempleo seguirá aumentando y “seremos la causa de un aumento continuo del desempleo, lo cual no es nada bueno”.

En la entrevista, el gobernador de la Fed, que se encuentra en un permiso de la Casa Blanca de Trump para trabajar en el banco central, reiteró que está a favor de recortes agresivos de las tasas de interés, dado que espera que las presiones inflacionistas, aún elevadas, remitan con el tiempo.

Miran no hizo comentarios sobre la magnitud de la medida que le gustaría que tomara la Fed en su próxima reunión, pero dijo en la entrevista que “creo que la economía requiere grandes recortes de tasas de interés para que la política monetaria sea neutral”.

Los datos más recientes sobre el empleo, correspondientes a septiembre, mostraron que, si bien el aumento de las nóminas fue mayor de lo esperado, la tasa de desempleo subió a 4.4%, desde 4.3% de agosto.

El Comité Federal de Mercado Abierto deliberará sobre las tasas de interés en su reunión del 9 y 10 de diciembre. Los mercados financieros esperan una reducción de un cuarto de punto porcentual del rango actual de la tasa de interés objetivo de los fondos federales, que se sitúa entre 3.75 y 4.0 por ciento.

Habló del balance de la Fed y expresó interés en orientarse más hacia los bonos del Tesoro. Explicó que el tamaño del balance está influenciado por decisiones regulatorias y manifestó esperanza de que regulaciones más ligeras permitirían un balance más pequeño de la Fed.

Miran también comentó sobre los aranceles, afirmando que aumentan el ahorro nacional y reducen la tasa de interés neutral.

Indicó que hay razones para ser más optimistas sobre la economía en el 2026 y mencionó específicamente que “necesitamos alivio en las tasas hipotecarias”.