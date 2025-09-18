Sector bancario mexicano juega papel fundamental en defensa contra financiamiento ilícito: Tesoro de EU

El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, en el marco de su reunión de este jueves con la Asociación de Bancos de México (ABM), destacó que “el sector financiero mexicano desempeña un papel fundamental en la defensa contra el financiamiento ilícito”.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos destacó que en la reunión con la ABM, celebrada en la Ciudad de México, se abordó el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos para combatir a los cárteles de la droga e interrumpir el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

Lo anterior, agregó, en línea con el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante el fortalecimiento del cumplimiento normativo.

El funcionario de Estados Unidos, resaltó los avisos y alertas públicas del organismo, como herramientas clave para ayudar a los bancos a mejorar su cumplimiento normativo.

De igual forma, subrayó el compromiso del Tesoro con la eliminación del financiamiento de los cárteles y destacó las recientes medidas de cumplimiento normativo, como evidencia de la determinación de Estados Unidos de garantizar que el sector privado cumpla con su parte para desmantelar las redes de los cárteles.

El subsecretario también expresó su profundo agradecimiento por la sólida alianza entre Estados Unidos y México, destacando el papel vital tanto del gobierno como de la industria, en el avance de los objetivos de seguridad compartidos.

El debate, subrayó el Tesoro, se centró en mejorar la cooperación para garantizar un mayor cumplimiento y resultados más efectivos en la lucha contra la financiación de los cárteles.