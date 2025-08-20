CIBanco e Intercam: Está garantizada la continuidad de operación tras anuncio de adquisiciones

Luego de que el martes se anunció la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco por parte de Multiva, y de los activos y otros negocios de Intercam por parte de Kapital Bank, las instituciones garantizaron la continuidad de la operación en el proceso de transición, además de que los equipos se integrarán a las entidades compradoras.

Por una parte CIBanco explicó, en un comunicado dirigido a sus clientes, que la venta de su negocio fiduciario a Multiva, fue una decisión tomada en estrecha coordinación con las autoridades financieras, después de un exhaustivo análisis técnico, operativo y normativo, frente la situación que enfrenta.

“Nuestro objetivo ha sido salvaguardar los intereses de nuestros clientes y asegurar que la operación continúe en manos de una institución con la capacidad y responsabilidad de preservar y potenciar la calidad del servicio que merecen”, detalló.

Destacó que un aspecto clave de la transacción, es que el equipo fiduciario y de representación común de CIBanco, se integrará a Multiva como parte del proceso.

“Esto garantiza que los clientes seguirán atendidos por el mismo grupo de profesionales que ya conocen su operación, con la cercanía y el compromiso que siempre nos han distinguido”, expuso.

Agregó: “con esta operación no sólo aseguramos la continuidad de los servicios fiduciarios, sino que también fortalecemos la posición de nuestros clientes, al integrarlos a un grupo financiero sólido y con experiencia, con total apertura para mantener el mismo nivel de servicio y atención que hemos ofrecido”.

Puntualizó que su compromiso no termina con esta transacción, ya que seguirá trabajando junto con Multiva durante el proceso de transición, para que se lleve a cabo de manera ordenada, segura y sin interrupciones en su operación.

Intercam: respaldar a clientes, el objetivo

Por su parte Grupo Financiero Intercam, en un comunicado dirigido también a sus clientes, destacó que el acuerdo con Kapital Bank incluye la adquisición de Intercam Casa de Bolsa, Intercam Fondos y los activos, pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercam Banco.

El objetivo, resaltó, es respaldar a más de 238,000 clientes de Intercam, fortalecer sus capacidades, garantizar la continuidad operativa, y mantenerse a la vanguardia tecnológica.

“Los productos, servicios y canales de atención de Intercam, seguirán operando con normalidad, ahora en Kapital Bank y con la misma atención personalizada que han caracterizado a Intercam Grupo Financiero por más de tres décadas”, expuso.

Asimismo, mencionó que el traslado de los fideicomisos se llevará a cabo de manera ordenada y bajo las condiciones establecidas en los contratos vigentes.

Agregó que el proceso de integración, anunciado por la Secretaría de Hacienda, se llevará a cabo de forma gradual y transparente.

Ambas operaciones están sujetas a las autorizaciones correspondientes.

Kapital Bank inyectará 100 millones de dólares y garantiza continuidad del equipo de Intercam

Kapital Bank, entidad que adquiere los activos de Intercam, anunció que inyectará 100 millones de dólares al negocio, con lo que respaldará a los clientes y les permitirá tener más opciones de productos y servicios con innovación tecnológica y atención personalizada.

De igual forma, informó en un comunicado, garantizará la continuidad del equipo de Intercam, reconociendo a sus colaboradores como un activo clave que será integrado en la nueva etapa.

“Kapital Bank inyectará 100 millones de dólares para fortalecer la operación de Intercam, dotarlo de mayor solidez financiera y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con clientes e inversionistas. Los clientes de Intercam podrán seguir utilizando sus productos y canales habituales, ahora con mayor eficiencia y una experiencia optimizada por la integración de tecnología, la automatización y la inteligencia operativa de Kapital”, puntualizó.

Mencionó que con esta operación, Kapital Bank fortalece su presencia en el sistema financiero mexicano y se consolida como el banco de las empresas del país.

“La adquisición de los activos de Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Fondos, nos permitirá integrar capacidades complementarias, acelerar la innovación tecnológica y consolidar una oferta más robusta para nuestros clientes actuales y nuevos. Estamos orgullosos de haber intervenido para ayudar a adquirir estos activos en este momento crítico y mantenemos conversaciones activas con el departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, señaló René Saúl, cofundador y CEO de Kapital Bank.