Inversores con el 30.8% del capital de Sabadell aceptan la OPA de BBVA: ¿Qué se sabe?

El banco español Sabadell comunicó este martes que un 2.8% de accionistas que representan el 30.8% del capital del banco han aceptado la OPA hostil de 16,480 millones de euros (19,070 millones de dólares) lanzada por su competidor BBVA.

Según este recuento parcial de aceptación, esto representa el 1.1% del capital social total del Sabadell, dijo el banco.

Sabadell sólo facilitó detalles sobre el nivel de aceptación de acciones que poseen sus inversores en la entidad catalana. Alrededor del 40% del capital de Sabadell son accionistas minoristas, de los cuales alrededor del 80% son también clientes del banco.

Los accionistas del Sabadell tenían hasta el 10 de octubre para aceptar la oferta del BBVA y el supervisor bursátil español publicará los resultados completos de la oferta el viernes.

Los 20 mayores accionistas de Sabadell son inversores institucionales internacionales y su mayor accionista, BlackRock, posee alrededor del 7%, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La persecución hostil de BBVA, que se remonta a mayo de 2024, se ha convertido en una de las batallas de fusiones y adquisiciones más enconadas de los últimos años en España. Su objetivo es crear uno de los mayores prestamistas de Europa a pesar de la oposición del Gobierno, que le impediría fusionar las dos entidades durante tres años.

Alternativa en efectivo

BBVA aspira a conseguir el apoyo de al menos el 50.01% de los accionistas de Sabadell, aunque puede rebajar el umbral al 30 por ciento.

Si BBVA elimina esta condición y se asegura entre el 30% y el 50%, tendría que presentar una segunda oferta obligatoria por el resto de las acciones, con una alternativa en efectivo. En cualquier caso, el precio justo sería fijado por el supervisor.

El consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, dijo a Reuters la semana pasada que el escenario más probable era que BBVA no alcanzara inicialmente un umbral del 30%, aunque podría acabar en el entorno del 30% bajo.

Por el contrario, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, afirmó que la entidad estaba "muy cómoda" para alcanzar el 50 por ciento.

Los analistas están divididos sobre el resultado probable.

Desde que BBVA mejoró su oferta en septiembre, ofreciendo una acción propia por cada 4,8376 acciones de Sabadell, el llamado diferencial se ha vuelto positivo. Sobre la base de los precios de cierre del lunes, BBVA ofrece una prima del 1.85% sobre el precio de las acciones de Sabadell.