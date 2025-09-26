Sabadell afirma que el precio de una potencial segunda OPA de BBVA sería "superior" al actual

Banco Sabadell ha insistido en que el precio de una eventual segunda OPA de BBVA sobre la entidad catalana sería "superior" al de la oferta actual, según ha informado un portavoz de la entidad a Europa Press.

La entidad hacía esta puntualización después de que el presidente de BBVA, Carlos Torres, haya asegurado que "nunca" realizaría una segunda OPA obligatoria con un precio superior al de la oferta actual.

El pasado 8 de septiembre BBVA dio inicio a su OPA por Sabadell tras 16 meses desde que anunciara su intención de formular la oferta. La condición para obtener éxito en esta operación es alcanzar un umbral mínimo de aceptación del 50% del capital con derecho a voto de Sabadell, aunque en el folleto de la oferta se incluye la posibilidad de renunciar a dicha condición y reducir el umbral al 30%.

En caso de que decida optar por rebajar el umbral, BBVA tendrá que lanzar una segunda OPA obligatoria que deberá ser en efectivo, o con alternativa en efectivo, y a un precio equitativo siguiendo la normativa de OPAs. La CNMV señaló hace dos semanas que este precio equitativo lo fijaría el propio supervisor siguiendo el Real Decreto que regula las ofertas públicas de adquisición.

Al respecto, la normativa de OPAs contiene un capítulo para las OPAs que se deben realizar una vez se ha alcanzado el control de una sociedad, es decir, cuando por lo general se logre al menos el 30% del capital con derecho a voto.

En dicho capítulo, se explica cómo se fija ese precio equitativo: "Las ofertas públicas de adquisición a que se refiere este capítulo deberán efectuarse con un precio o contraprestación no inferior al más elevado que el oferente o personas que actúen concertadamente con él hubieran pagado o acordado por los mismos valores durante los 12 meses previos al anuncio de la oferta".

El artículo sobre el precio equitativo prosigue incluyendo una serie de reglas para fijar este precio, entre ellas que si la adquisición de las acciones se ha efectuado a través de un canje o conversión, el precio "se calculará como la media ponderada de los precios de mercado de los indicados valores en la fecha de adquisición".

Además, da la posibilidad a la CNMV de modificar el precio calculado por el oferente siguiendo una serie de circunstancias, como que el valor de la empresa 'opada' se haya visto afectada por un dividendo o un acontecimiento extraordinario, o que la cotización tuviese "indicios razonables de manipulación".

La CNMV también podrá cambiarlo, por ejemplo, si el precio equitativo es inferior "al rango de cotización de los valores" en el día de la adquisición determinante de dicho precio, en cuyo caso el precio de la oferta "no podrá ser menor que el límite inferior de dicho rango".

Así, Banco Sabadell cree que, en caso de que BBVA finalmente se vea obligado a lanzar esa segunda OPA en efectivo, el precio debería ser mayor con el objetivo de resultar más atractivo a los accionistas que no hayan acudido a la primera oferta.

"El precio tendría que ser claramente más atractivo, porque la intención del regulador [la CNMV] es que entonces superase el 50% [de aceptación] en esa segunda OPA", ha comentado esta semana el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno. Sin embargo, afirman que la última palabra la tendrá la propia CNMV.

Mejora de 10% del precio

BBVA ha mejorado esta semana en un 10% el precio que ofrece a los accionistas de Banco Sabadell por sus acciones, tras negar previamente en diversas ocasiones que fuera a hacerlo.

Desde la entidad catalana aseguran que esta mejora es "pírrica" y que prácticamente ha supuesto empatar el valor de Sabadell en Bolsa.

Creen que si BBVA hubiera subido su oferta entre un 30% y un 40% hubieran conseguido atraer a más inversores a su proyecto, pero con la subida aplicada no consideran que vayan a alcanzar el 50% de aceptación.

"Yo le diría al accionista que por un plato de lentejas no merece la pena vender un proyecto que da servicio a compañías de toda España, que ha ayudado a crear empresas y que tiene una manera de hacer banca muy diferencial", dijo este jueves el presidente del Sabadell, Josep Oliu, en una entrevista en 'Ara' recogida por Europa Press.

"El precio de la segunda OPA lo tiene que fijar BBVA y lo puede poner tan alto como quiera, un 20% por encima del actual si quiere, aunque eso dejaría a los que han acudido a la primera con cara de tontos. Ese precio tiene que estar por encima del precio equitativo, que es el que debe determinar la CNMV. Yo creo que debería decir cómo se calculará", agregó Oliu.