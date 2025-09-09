Hacienda buscará promover incorporación de nuevos participantes en el sector fintech

En el Paquete Económico 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fija una de su apuesta por el fortalecimiento del ecosistema Fintech. La dependencia buscará promover la incorporación al mercado de nuevos participantes en el sector de Instituciones de Tecnología Financiera, con el objetivo de ampliar la competencia, impulsar la innovación y garantizar la inclusión financiera en México.

“En el ámbito de la innovación y digitalización, se promoverá la incorporación al mercado de nuevos participantes en el sector de Instituciones de Tecnología Financiera, y se desarrollarán iniciativas para seguir fortaleciendo el ecosistema FinTech”, se puede leer en los Criterios Generales de Política Económica del Paquete.

El documento oficial precisa que “a través del Grupo de Innovación Financiera, se impulsarán mecanismos de mejora regulatoria que promuevan un desarrollo equilibrado de los participantes del mercado, fortalezcan la competencia y la inclusión, otorguen certeza jurídica y fomenten la innovación y el uso de herramientas tecnológicas para el correcto funcionamiento del sector FinTech”.

Actualmente existen 87 ITFs autorizadas bajo la Ley Fintech publicada en 2018; de esas entidades, 60 son Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y 27 Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC). Tres de ellas han recibido autorización en el último año, lo que muestra que el ecosistema continúa en expansión, aunque Hacienda busca acelerar este proceso con nuevos incentivos regulatorios y mayor apertura al mercado.

La apuesta por el sector tecnológico convive con otras reformas relevantes que conforman la política financiera para el 2026. En el ámbito bancario, se prevé una revisión integral de la Ley de Instituciones de Crédito para mantener la estabilidad del sector y al mismo tiempo facilitar la constitución de nuevos bancos. También se reforzará la Evaluación de Desempeño de las instituciones de banca múltiple, incorporando criterios de sostenibilidad, inclusión y gestión de riesgos.

En paralelo, se plantea modernizar la emisión de certificados de depósito a través de sistemas electrónicos interconectados y criptográficos, con el fin de garantizar su trazabilidad y seguridad. En el mercado de valores, se dará continuidad al fortalecimiento de las operaciones de préstamo y reporto, se revisará el marco de los derivados y se impulsarán alternativas de inversión bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza, con especial atención a facilitar el acceso al financiamiento para las Pymes.

El Paquete Económico también prevé reforzar la seguridad informática del sistema financiero, actualizar las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y homologar las reglas con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional. A ello se suma la actualización de la Taxonomía Sostenible de México, que incorporará nuevos objetivos vinculados con ciudades sostenibles, biodiversidad e inclusión financiera.

La SHCP plantea además acciones en materia de género, con un proyecto piloto para que las instituciones financieras integren lineamientos de igualdad, así como un mayor énfasis en cooperación internacional para adoptar mejores estándares globales y dar seguimiento a las evaluaciones de tratados como el T-MEC y el TIPAT.