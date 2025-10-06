El Grupo ya había mostrado su interés

Grupo México –uno de los conglomerados empresariales más grandes de México– ya había mostrado un fuerte interés por Banamex, ello, luego de que Citi anunciara, a inicios del 2022, que vendería al banco mexicano.

Tras dicho anuncio, fueron varios los postores por Banamex, entre los que se incluyeron: Banorte, Banco Azteca, Inbursa, Mifel y Grupo México, entre otros.

De hecho Grupo México fue de los que más fuerte sonaron para quedarse finalmente con el Banco Nacional de México, pero ello no ocurrió en aquella ocasión.

Conforme fueron conociéndose la situación y las condiciones, entre otros aspectos de la operación, los interesando se fueron bajando del proceso, y al final, en el 2023, Citi anunció que que la venta de Banamex sería a través de una Oferta Pública Inicial (OPA) en el mercado de valores, lo que, con base en lo acontecido hasta ahora, sería en el 2026.

También influyó que el anterior gobierno federal que encabezó el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, sugirió ciertos temas para la venta de Banamex, como que el comprador fuera, de preferencia, mexicano, y que el vasto patrimonio cultural del banco, se quedara en el país.

Hoy, Grupo México, del empresario Germán Larrea, vuelve a alzar la mano para quedarse con la totalidad, o al menos el 75%, de Banamex, pero faltará la decisión que tome Citi, actual propietario del banco.