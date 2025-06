Caso CAME: Prosofipo cubriría a la mayoría, pero activos serían insuficientes

Tras la intervención de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) CAME el pasado viernes 13 de junio, la autoridad tiene pendiente dar una resolución definitiva para la situación de la entidad. En caso de que se active el seguro de depósitos, el monto asegurado podría cubrir a la mayoría de los ahorradores; sin embargo, los activos disponibles podrían no ser suficientes para garantizar la cobertura total de los ahorradores, de acuerdo con un reporte de Moody’s Local.

El Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo) cubre hasta 25,000 Unidades de Inversión (UDIs), equivalentes a 212,366 pesos (calculados al 22 de junio del 2025). Al cierre del 2024, CAME reportó una captación tradicional de 1,599 millones de pesos en ahorros de clientes y un total de 1 millón 371,315 usuarios, aunque aún no se ha determinado cuántos de ellos eran efectivamente ahorradores.

Con base en estas cifras, Moody’s estima que el ahorro promedio por usuario era de poco más de 1,000 pesos, por lo que “el seguro cubriría a la mayoría de sus ahorradores”. No obstante, al cierre de diciembre del 2024, Prosofipo contaba con activos líquidos por apenas 594 millones de pesos, lo que no sería suficiente para cubrir a todos los acreditados.

Además, el propio reporte subraya que el Gobierno Federal está facultado para realizar aportaciones que fortalezcan la condición actual del Prosofipo, lo que podría representar una vía para complementar los recursos disponibles.

“El devenir de CAME es importante para las condiciones de financiamiento del resto de las Instituciones Financieras no Bancarias (IFNBs) en el 2025. En particular para aquellas que tienen facultad para captar depósitos del público ahorrador. De hecho, las Sofipos han mostrado una fuerte habilidad para atraer depósitos en los últimos años”, señala Moody’s.

Respecto a la composición del ahorro reportado por CAME, del total de 1,599 millones de pesos, 1,448 millones correspondían a depósitos a plazo fijo, mientras que sólo 151 millones se encontraban en cuentas de exigibilidad inmediata. Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esta distribución refleja una base de ahorro menos líquida y con un mayor compromiso de permanencia por parte de los clientes.

Cabe destacar que los usuarios con inversiones superiores a 25,000 UDIs no tendrían asegurada la parte excedente de sus depósitos.

En el panorama general del sector, las Sofipos han enfocado su estrategia en ofrecer rendimientos atractivos a cambio de depósitos, financiados a través de sus márgenes financieros. Esta dinámica ha impulsado un crecimiento anual de 63.4% en su número de clientes, que alcanzó 25.2 millones a marzo del 2025.

Impacto limitado

El reporte también destacó que, de forma paralela, la captación del sistema Sofipo registró un crecimiento anual de 61.54% a abril del 2025, reflejando una expansión significativa del sector. A pesar de la suspensión de operaciones de CAME, las Sofipos en su conjunto mantienen una posición sólida, con un Nivel de Capitalización (Nicap) de 197.4% al mismo mes.

Dado el tamaño relativamente reducido de CAME en comparación con el sistema financiero mexicano en su conjunto, Moody’s Local México anticipó que el impacto de su suspensión será limitado. No obstante, CAME se ubicaba en la octava posición entre las Sociedades Financieras Populares por tamaño de activos, con un total de 3,160 millones de pesos al cierre de diciembre del 2024.