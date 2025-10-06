BanCoppel y Multiva se unen a Multired para no cobrar comisión a clientes por uso de cajeros

BanCoppel y Multiva, anunciaron este lunes que se han integrado a Multired, alianza con otros bancos como HSBC, Scotiabank, Inbursa, BanBajío, Banregio y Mifel, que permite que los clientes de cualquiera de estas instituciones, usen sus cajeros automáticos sin tener que pagar comisiones en consultas de saldo y retiros de efectivo.

“BanCoppel y Multiva se integran a la alianza Multired y conforman así la red de colaboración bancaria más amplia en México, para el uso compartido de cajeros automáticos sin costo para sus clientes a nivel nacional”, se detalló.

A través de un comunicado, se explicó que con los 2,300 cajeros automáticos de las dos instituciones entrantes, ahora la alianza Multired supera los 11,800 cajeros disponibles para los más de 28 millones de clientes de los ocho bancos participantes.

Todos ellos, podrán acceder a retiros de efectivo y consultas de saldo sin costo, lo cual amplía la infraestructura a la que tendrán acceso, reduce costos y tiempos de desplazamiento, y fortalece la inclusión financiera.

“Los más de 11,800 cajeros automáticos de Multired representan más del 18% del total de 63,000 que existen en México, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Facilitar acceso a servicios financieros

Al respecto, Carlos López Moctezuma, director de BanCoppel, destacó que dicha alianza impulsa la inclusión financiera.

“Las ocho instituciones bancarias coincidimos en la relevancia de facilitar el acceso a los servicios a todos nuestros clientes, de una manera más ágil, efectiva, con cada vez más puntos de contacto y sin ningún costo”, puntualizó.

En tanto, Tamara Caballero, directora de Banco Multiva, expresó que dicha alianza de cajeros automáticos, demuestra que las diferentes instituciones participantes, comparten el compromiso de generar beneficios tangibles a los clientes.

“Los más de 11,800 cajeros automáticos están disponibles las 24 horas, los 365 días del año, y reafirman nuestro compromiso de estar más cerca de nuestros clientes, cuando más lo necesiten” dijo.

Predomina uso de efectivo

La instituciones resaltaron que, con base en información oficial, el efectivo sigue siendo el medio de pago predominante en el país, al representar más del 80% de las transacciones en compras menores a 500 pesos, lo que hace que el acceso a cajeros automáticos sin costos adicionales, genere un mayor valor para millones de personas.