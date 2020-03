Alejandro Valenzuela del Río, director general de Banco Azteca, reconoce que en materia de inclusión financiera se ha avanzado poco en el país, incluso considera que se ha visto más como un tema de "quedar bien" y no como una visión de cómo puede ser un catalizador del desarrollo económico.

Sin embargo, dice, en el caso de este banco, se ha comprobado que donde ha llegado con servicios financieros, se detonó un mayor crecimiento.

"Ese experimento nos da elementos para decir: el banco es un promotor del desarrollo en las comunidades donde se presenta y si obviamente es una banca con más capacidades, con mayor competencia, con una cobertura en términos de darle a la gente educación, capacitación para que entienda lo que son los servicios financieros, que en ocasiones están muy alejados de sus realidades, estamos convencidos de que son catalizadores del crecimiento económico", afirma.

En entrevista, menciona que hoy de alrededor de 2,500 municipios que conforman el país, apenas 800 tienen presencia física bancaria; Banco Azteca, enfatiza, es el que tiene más presencia, incluso por arriba de la institución más grande.

"Tenemos prácticamente 200 municipios más que el siguiente banco que curiosamente es el banco más grande de este país. Y no lo menciono porque siendo el banco más grande del país, está presente en poco más de 500 municipios", asegura.

Pese a ello, comenta que cada año entre Banco Azteca y Elektra, siguen con la apertura de nuevas sucursales, pero también trabajan en la renovación de otras.

"Estamos creciendo, estamos invirtiendo, estamos buscando estar en más localidades, pero como en todo, no se hace de la noche a la mañana, no es una varita mágica. En los últimos años, entre Elektra y el banco hemos estado abriendo, cada año entre 70 y 100 sucursales, se dice fácil. En muchos lugares también estamos renovando, porque no sólo se trata de tener más, sino también mejores, entonces, nos estamos renovando. Queremos tener más calidez y más cercanía con nuestros clientes, eso implica un enorme esfuerzo", indica.

No obstante, reconoce que hay comunidades que por su reducido tamaño, no hace sentido instalar sucursales, y ahí debe entrarse con las nuevas herramientas digitales.

Digitalización, para un mayor alcance

El director de Banco Azteca considera en este sentido que lo que debe hacer la banca ahora es buscar las maneras de llegar a esas comunidades desde la opción digital.

"Creo que tenemos que mapear muy bien el país para decir: oye, ¿dónde podemos hacer que mejore la intermediación financiera y que ésta vaya siendo un promotor del desarrollo? (...) en el momento en que lo puedes hacer digital, desde ese poblado, ya puedes estar haciendo tus transacciones", indica.

El banquero reconoce que hay un segmento de la población, arriba de los 50 años, que se resiste a usar más la tecnología, pero que los jóvenes están dispuestos a usar la banca digital. Además, dice, hay que darles la garantía de que es un servicio seguro ante los riesgos que representa la ciberdelincuencia.

"Queremos tener más calidez y más cercanía con nuestros clientes, eso implica un enorme esfuerzo, pero a la vez nos estamos digitalizando. Recientemente logramos sobrepasar 8 millones de bajas de la aplicación. Junto con BBVA somos de las organizaciones que más bajas tenemos en el país, y ese ejercicio lo comenzamos hace poco más de dos años y medio. Pero te demuestra que el sector popular está ávido de que le hagamos llegar esas tecnologías", señala.

Más transparencia, en comisiones de remesas

En la pasada Convención Bancaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso el reto a los bancos de trabajar durante el año en reducir el cobro de comisiones que se aplican a las remesas que envían los connacionales, principalmente de Estados Unidos a México.

Alejandro Valenzuela, director de Banco Azteca, una de las principales instituciones de pago de remesas en el país, explica que 80% del cobro de comisiones por este concepto se queda en entidades de Estados Unidos, principal fuente de remesas hacia México, y 20% restante se queda aquí. Ello, ya se explicó a la autoridad respectiva.

En este sentido, menciona que ahora en lo que se trabajará es en hacer más transparente el cobro de ese 20% que se queda en las instituciones locales.

"Se va a buscar que en este 20% haya mucho mayor transparencia, comparar quiénes cobran más y quiénes menos y ciertamente nuestra obligación es ayudar el ejercicio de la bancarización, el ejercicio de que más recursos puedan llegar a los beneficiarios, pues hemos sido siempre insignia en el tema", explica.

En el 2019, Banco Azteca entregó recursos de los diferentes programas sociales del gobierno federal a 5 millones de personas. El objetivo para este año, afirma Alejandro Valenzuela, director general de la institución, es llegar a los 8 millones de mexicanos.

En el banco ha causado mucho entusiasmo el haber podido dispersar estos recursos a 5 millones de mexicanos, entre los que se encuentran jóvenes estudiantes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad. "Este año pensamos que vamos a llegar a más de 8 millones".

