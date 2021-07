En las últimas semanas, Bitcoin ha acaparado los titulares de los medios de comunicación, la criptomoneda suele llamar la atención cuando pierde valor, al parecer las ¨malas noticias¨ son más interesantes. Pero, ¿tal caída es realmente una mala noticia si está buscando invertir en Bitcoin? La respuesta es NO, lea a continuación por que ahora es el momento adecuado para invertir en Bitcoin.

Entrar cuando el precio es bajo

Todo inversor experimentado sabe cuál es el error más común entre los principiantes: solo se entusiasman con una acción cuando escuchan muchas noticias positivas al respecto, lo que abre más la posibilidad de que las acciones sean bastante caras. Cuando las cosas no van tan bien, entran en pánico y venden las acciones. Compran caro y venden barato. ¡Pero debería ser al revés! Y eso también se aplica a bitcoin.

Cuando la moneda valía unos 60,000 dólares, la gente hacía cola para recibirla. Pero si desea invertir en bitcoin, debe hacerlo ahora. El precio se ha reducido casi a la mitad en comparación con ese momento. Así que es buen momento para entrar.

Las regulaciones

Ha habido cada vez más reglas con respecto a bitcoin y sus hermanos digitales. Puede que eso no haya parecido tan bueno para el precio a corto plazo, pero se espera que sea bueno a largo plazo. Cualquiera que invierta en bitcoin naturalmente quiere que todo esté regulado. Y así, una mejor regulación persuadirá a los escépticos a invertir.

El profesor Emilios Avgouleas, presidente de International Banking Lawand Finance de la Universidad de Edimburgo, dice que una regulación más estricta de las criptomonedas beneficiará a la industria a largo plazo.

Grandes inversores

Grandes empresas están al acecho de bitcoin. MicroStrategy y PayPal, entre otros, ya han dado el primer paso y han adoptado la moneda digital.

Si pronto comienzan a invertir en bitcoins, el precio sin duda aumentará considerablemente. Y como mencionamos anteriormente, un precio más alto es un mal punto de entrada. Cualquiera que esté un paso adelante pronto podrá beneficiarse de esto.

Dinero del futuro

Los defensores y detractores de bitcoin están debatiendo si el dinero digital puede asumir el papel del dinero "real". El caso es que bitcoin ya es moneda legal en varios países.

Los países donde la inflación es alta están especialmente interesados en bitcoin. Si Bitcoin realmente se convierte en el dinero del futuro, es buena idea prepararse para esto invirtiendo ahora.

La minería más ecológica

Una crítica común de bitcoin es que la llamada 'minería' de la moneda, digamos, fabricarla con computadoras, consume mucha energía. Fue en parte la razón por la que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, de repente tuiteó con menos entusiasmo sobre bitcoin y provocó que el precio cayera. Sin embargo, él cree en las criptomonedas y también posee muchos bitcoins, pero preferiría que la minería se hiciera de una manera más ecológica. Ahora se está trabajando duro en esto. Cuanto más sostenible se utilice la energía para crear la criptomoneda, más partes estarán ansiosas por invertir en Bitcoin. Y entonces el precio subirá.

Miedo de perderse

"Si hubiera"... Si en un futuro no quiere culparse a sí mismo por perder el barco, es mejor invertir en bitcoin ahora. El precio sigue siendo relativamente favorable en este momento y si tiene dinero que no necesita en este momento, puede ser una gran oportunidad para lograr una rentabilidad en el futuro. Imagínese si sus amigos lo hicieran y usted no.

Si desea llegar a tiempo con una inversión en bitcoin, puede hacerlo ahora mismo ingresando sus datos aquí.