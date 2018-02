La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prepara un modelo para hacer tributar a Apple, Google o Amazon donde generan beneficios y consumo, mientras España estudia imponer un gravamen a las grandes tecnológicas.



Así lo avanzó este lunes María José Garde, subdirectora general de Fiscalidad Internacional en la Agencia Tributaria (AEAT) y presidenta del Foro de Transparencia Global de la OCDE, en una jornada de PwC y la APD.



Garde explicó que la OCDE está ultimando un informe que presentará en abril al G-20 y cuyas recomendaciones adelantará en marzo en el que se plantea que hay "apetito por gravar este tipo de actividades". Algunos países, entre ellos España, concretó, buscan fórmulas transitorias de gravamen mientras se acuerda un modelo general.



Sin embargo, horas más tarde, el ministro de Hacienda español, Cristobal Montoro, apuntó que este gravamen debe incluirse dentro de una estrategia común con un consorcio amplio de países.



Así lo manifestó Montoro en declaraciones a la cadena Cope en las que el ministro señaló que el impuesto no se puede hacer únicamente desde un país, "sino desde un consorcio dentro de la estrategia BEPS de la OCDE".



En este sentido, Montoro recordó que España forma parte de la Unión Europea y que los cinco ministros de Hacienda de los países más grandes de Europa "ya hicimos una carta en términos precisamente apuntando a que las tecnológicas, y todas las multinacionales, paguen impuestos donde están generando actividad y donde están generando beneficios".



"Estamos trabajando en ello -ha referido el ministro-, pero eso va a ser abordado por el G-20 y por tanto es una estrategia común".



Preguntado si se iba a implementar uno temporal en España, respondió que "no vamos a tener capacidad de implantarlo y no debemos hacerlo; hay que hacerlo en un consorcio mucho más amplio de países".