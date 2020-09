Para el 2021, un riesgo grande es que haya un crecimiento de la cartera vencida, advierte el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, “el riesgo ha crecido en la medida en que el confinamiento se ha prolongado. Nos preocupa el impacto que esto podría tener en el patrimonio de las personas y en la vida de empresas y sectores. Por eso, estamos trabajando con los bancos para tener un segundo y tercer paquete de medidas, que permitan que las familias y las empresas transitar los próximos meses sin caer en cartera vencida”.

El subsecretario habla de segundo y tercer paquete de medidas, tomando como referencia el primer paquete que se dio a conocer a fines de marzo. La Asociación de Bancos de México anunció un programa en el que concedió cuatro meses de “gracia” en el pago de intereses. Desde el punto de vista de la autoridad hacendaria, este programa implicó el relajamiento de algunos criterios regulatorios y contables, por ejemplo los relacionados en índices de capital y liquidez. Este riesgo no es exclusivo de México, “es uno de los temas que se están discutiendo en los foros del Financial Stability Board, en el G20”.

El rol de los bancos es muy importante, subraya el funcionario. “más allá de la cartera vencida, es muy importante que otorguen créditos a las personas y empresas. Hemos llegado a acuerdos donde se les dan garantías entre 50 y 70 por ciento. Los estados han participado en estos esquemas de garantías, a través de Nafin, de manera coordinada con el Banco de México. Esperamos que los bancos sean más proactivos”.

La conversación con Gabriel Yorio se da en Palacio Nacional, un día después de la presentación del Paquete Económico. Él niega que el gobierno parta de supuestos muy optimistas para el 2021: “Hay estimaciones más optimistas que las de nosotros. Morgan Stanley trae 6 por ciento. Tiene varias explicaciones. La primera tiene que ver con la caída de este año que crea la base de comparación. Si caemos 8 y crecemos 4.6, seguimos debajo de lo que estábamos en el 2018. Parece mucho pero apenas recuperamos parte de lo que perdimos con el Covid”.

¿Dónde están los motores de crecimiento, cuáles son?, le preguntamos: “En el presupuesto estamos tratando de mantener el ritmo de inversión pública, sobre todo en proyectos que están en marcha. Necesitamos también la inversión privada. La oficina de la Presidencia está trabajando el proyecto de inversiones en el sector energético... Desde este año, hemos trabajado para dar garantías para las empresas del sector turismo. Subimos las garantías de 50 a 70 por ciento. Queremos mantener el programa en el 2021. Tenemos que trabajar con el sector financiero para que generen más créditos, pero también tenemos que trabajar para expandir el sector. Hacerlo más grande”

La dinámica de la pandemia y el confinamiento hace muy complicado tratar de reactivar algunos sectores por el lado del consumo, reconoce Yorio González, “las decisiones de los consumidores dependen de la confianza que tengan en factores como la higiene y seguridad de no contagiarse. Eso nos va llevar a que algunos sectores de la economía no van a estar operando al 100% hasta que no exista una vacuna”.

Límite en deuda para no levantar alertas rojas

El manejo de la deuda y los costos financieros son un tema obligado. Para el 2021, se destinarán 724,000 millones de pesos al servicio de la deuda, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) presentado el martes. “Hemos sido muy vocales en no recurrir al financiamiento. Estamos conscientes de que si utilizamos más financiamiento nos estaríamos acercando a los límites donde se levantan alertas rojas en términos calificación crediticia. Un ajuste en la calificación sí podría generar un incremento considerable en las tasas de interés y, sobre todo, en la percepción de riesgo del país”.

Dicho lo anterior, el subsecretario se extiende en el tema y ofrece matices: “Hay buenas condiciones para México porque los mercados financieros en los que podemos emitir deuda, los costos son cercanos a cero. EU y Europa están cerca de cero y Japón, cerca de uno... El Riesgo País ha venido disminuyendo y ha regresado a los niveles previos al Covid. Eso ha bajado los spreads de financiamiento. El Banco de México ha disminuido las tasas y eso ha reducido el costo de financiamiento en pesos. Estamos controlando la deuda. El déficit lo vamos a financiar en su mayoría en pesos para no generar una mayor exposición a las variaciones del tipo de cambio”.

