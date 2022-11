Inversión en tecnología sigue como prioridad de bancos en América Latina

Las transacciones bancarias digitales siguen en ascenso y la oferta de productos como billeteras digitales de parte de jugadores no bancarios, no para. Ante ello, los bancos de la región de América Latina no sólo siguen con importantes inversiones en tecnología, sino que éstas crecen año tras año.

El tercer Estudio Latinoamericano de Banca Digital realizado por la firma Infocorp, que incluye información proporcionada por 140 ejecutivos con alto poder de decisión de 75 bancos en 20 países de la región, revela que en el 2022, 65% de las instituciones encuestadas incrementó sus inversiones en tecnología, y 70% estima que crecerán aún más en el 2023.

Sólo 3% de los bancos, consideró la posibilidad de disminuir la inversión en tecnología para el próximo año.

El reporte menciona que el principal objetivo de los bancos en relación con los canales digitales, es seguir renovándolos para una experiencia cada vez más moderna e intuitiva, le siguió ampliar las funcionalidades de la banca digital actual, y en tercer lugar de prioridad se ubicó ser un banco 100% digital.

Aunado a ello, 10% de los entrevistados percibe ya un impacto negativo en el negocio por el ingreso de jugadores no bancarios; mientras que 42% lo está evaluando y 37% percibe un impacto mínimo ante esta situación.

En este sentido, señala, 43% de los bancos en la región se encuentra en este momento actualizando sus canales digitales como la web o app; y como siguiente prioridad está el desarrollar nuevos canales digitales de atención directa como chatbot o videollamadas.

Apertura de cuentas, principal transacción digital

Hoy, de acuerdo con los resultados del estudio de Infocorp, la apertura de cuentas se encuentra como la principal transacción digital de la banca con 45% de las instituciones, seguida de la solicitud de tarjetas de débito/crédito con 39%, y de préstamos al consumo con 34 por ciento.

De acuerdo con lo expresado por las entidades, en 46% se duplicó o más la cantidad de nuevos clientes digitales, mientras que 10% señaló que se triplicó o más.

Para acelerar la adopción digital, los bancos se enfocan principalmente en campañas publicitarias multimedia para promover su uso; además de incorporar procesos digitales para apertura de cuentas y campañas digitales de descarga de la app.

Aumento en operaciones digitales

El documento refiere que durante el 2022, en 60% de los bancos de la región, las transacciones digitales crecieron entre 1 y 50%; en 15% aumentaron entre 50 y 75%, y en 9% entre 75 y 100 por ciento.

Agrega que en 21% de las entidades, entre 40 y 60% de las transacciones se realizan por la app; en 16% entre 20 y 40%, y en 19% hasta 20% de las operaciones a través de este canal.

De esta manera, 73% de los bancos sostuvo que la experiencia con la app es fundamental para la imagen del banco, pero sólo 7% está extremadamente satisfecho con su aplicación.

Sin duda, las apps siguen siendo cada vez más protagonistas en los bancos, sin embargo, aún son muchos los desafíos (…) también hay un deber en cuanto a la personalización de la experiencia, ya que sólo 4% declara que es extremadamente personalizada”, enfatiza.

Estrategias en la nube

Finalmente, el informe destaca que una gran novedad, es que el 70% de los bancos está adoptando estrategias Cloud, lo que implica que es una tendencia que llegó para quedarse.

eduardo.juarez@eleconomista.mx