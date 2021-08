Pareciera que la palabra Insurtech está de moda, sin embargo, se espera que la transformación tecnológica del sector de seguros cambiará la forma de adquirir las pólizas por parte de los consumidores.

¿Qué es una Insurtech?

Insurtech es una contracción de Insurance y Technology y es una contracción que viene del mundo Fintech, que también es una contracción de Financial y Tecnology, así lo define José Díaz Cuadra, founding partner de Legal & Compliance Advisors (L&CA). “Insurtech ofrece servicios de seguros a través de tecnología y Fintech, la prestación de servicios financieros”.

Para David Lati, especialista en Insurtech e inteligencia de negocios de LDM, “Insurtech es una nueva tendencia sobre la industria de seguros donde a través de la aplicación de tecnologías digitales se está intentando modificar el modelo de negocio o complementar el modelo de negocio de las empresas aseguradoras en los diferentes modelos y canales de operación”.

¿Operan bajo la ley fintech?

El modelo Insurtech no se regula bajo la Ley Fintech en México, ya que la ley sólo contempla: instituciones de pago electrónico o wallets, instituciones de financiamiento colectivo o crowdfunding, administradores de activos virtuales (exchange de criptomonedas) y modelos novedosos, conocidos como Sandbox, dijo Díaz Cuadra.

“El día de mañana, la Ley Fintech pudiera cambiar y adoptar esto, pero quizás sea más conveniente y haría más sentido que la propia regulación específica de las aseguradoras establecida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSyF) amplíe la regulación para modelos Fintech. Es más fácil que su propia regulación tenga capítulos Fintech, y en todo caso, podría existir una correlación entre Fintech. Cabe recordar que la Ley Fintech es nueva (9 de marzo del 2018) y va a tener una evolución, donde el propio mercado se va a encargar de la tendencia”, mencionó José Díaz.

En entrevista con El Economista, David Lati consideró que las Insurtech se manejan bajo la Ley de Seguros y Fianzas, la diferencia es que actualmente se están apoyando diferentes emprendimientos, tecnologías que están aplicando diferentes algoritmos y que se están aliando con grandes aseguradoras.

Díaz explicó que las Fintech en muchas partes del mundo no tienen una regulación específica, sino que es un modelo de negocio que opera a través de tecnología. “En el caso de México, las aseguradoras ya tienen una regulación y se basan en esa regulación”, dijo.

“El operar modelos en las Insurtech se basa en el ofrecimiento de los seguros a través de tecnología, de una aplicación móvil, interfases, o de cualquier dispositivo o modelo digital y es la forma en cómo llegan, su enfoque es al cliente, no el cliente se tiene que adaptar al producto, que es lo que está pasando con Startups y Fintech. Las Insurtech están entrando en este modelo también llamado cliente céntrico”, explicó Díaz Cuadra.

Los países que van más avanzados en los esquemas Insurtech son: Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, quienes abrieron la forma de hacer seguros y de llegar al cliente en función de las necesidades del propio cliente.

“En muchas ocasiones, la aseguradora en su propio modelo de negocio digital puede transformarse en forma orgánica para la adopción de diferentes tecnologías de acuerdo a su poder. Hay aseguradoras con presencia internacional, que cuando generan la tecnología dentro de su propio modelo de negocio, pueden convertir a uno de sus ejes en una Insurtech. El tema es que no necesariamente quieren desviar el foco del modelo de negocio hacia el modelo tecnológico”, dijo David Lati.

Modelo democrático

En las lnsurtech hay un modelo para los seguros de automóviles que se llama Usage Based Insurance (seguro basado en el uso), mejor conocido como UBI, también hay modelos que se denominan Pay as you drive (paga mientras conduces), Pay how you drive (paga como conduces) y Manage how you drive (administra tu forma de conducir), explicó Díaz, quien es especialista en las divisiones Financiera y Fintech.

“Muchos de los procesos que las aseguradoras realizan de manera manual, con el esquema de las Insurtech buscarán en un primer momento digitalizar, sin embargo, los modelos UBI son definitivamente disruptivos, ya que puedes contratar una póliza, donde tienes como usuario, la oportunidad de maniobrar la cobertura, la puedes contratar y descontratar según tus necesidades de uso, de qué manejes, cómo manejes, cómo administres tu manejo, etcétera. En México este modelo lo implementó Crabi”, dijo Díaz Cuadra.

Lati mencionó que es importante la omnicanalidad. En la forma en que un consumidor puede ser atendido y correspondido por la empresa que le está dando el servicio de una forma estructurada sin importar el canal por el cual se comunica, esto quiere decir que al consumidor se le dan opciones, si la persona quiere contratar una póliza desde su teléfono y pagarla desde la página web y luego recibirla impresa por paquetería.

“El gran reto es lograr democratizar los seguros para hacerlos más justos, lo que permitirá que cualquier persona pueda cubrir sus riesgos de cualquier eventualidad específica, de manera personalizada y con cotizaciones al alcance del bolsillo”, concluyó José Díaz Cuadra.