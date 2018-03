Los aspirantes a la Presidencia de la República Armando Ríos Piter, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón coincidieron en la 81 Convención Bancaria en el puerto de Acapulco, Guerrero, en donde ofrecieron su perspectiva de los pasos para una mejor administración federal.

margarita zavala

Ante corrupción “nada de amnistías”

Acapulco, Gro. En esta elección los mexicanos no están limitados a escoger quién será su presidente entre el menos malo, el menos corrupto y el menos atemorizante, aseveró la aspirante a candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala.

Ante los banqueros, la ex primera dama manifestó que es necesario rescatar las instituciones de seguridad. Dijo que de ser Presidenta sacará a la Secretaría de Seguridad Pública del lugar en donde la “escondió” la actual administración.

Al principio de su intervención destacó que pretende construir un proyecto de gobierno basado en valores, los cuales tienen que ver con el humanismo y con un sentido ético.

Expresó que no hay desilusionados si antes no hay ilusos, y aunque no entró al fondo de sus propuestas, mencionó que es necesario implementar en México políticas públicas que permitan generar las condiciones para tener una economía que sirva, una economía verde.

Al abordar el tema de la corrupción manifestó que, en caso de ganar, ejercerá un gobierno que permita restablecer el Estado de Derecho, sin que ello implique hacer persecuciones políticas desde el gobierno, sino cumplir la ley, con todo lo que eso implica. Enfática, dijo: Nada de amnistías.

jaime rodríguez calderón

Dice estar en contra del asistencialismo

Acapulco, Gro. Para generar buenos resultados en la administración pública no es necesario exagerar y trabajar 18 horas diarias, como dice Andrés Manuel López Obrador, sino desarrollar confianza, aseveró el aspirante a candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón.

A manera de ejemplo de cómo podrían realizarse políticas públicas eficientes en un gobierno federal encabezado por él, recordó que en Nuevo León, entidad que gobierna, sin aumentar impuestos tuvieron más de 3,950 millones de pesos más de presupuesto ejercido en un año.

El aspirante a candidato independiente dijo que se pueden reencauzar los recursos del gobierno quitando el asistencialismo, del que se declaró enemigo.

Sin programas asistencialistas en Nuevo León, se redujo la pobreza y se generaron condiciones para la inversión, aseveró.

Mencionó que de llegar al gobierno quitará la excesiva regulación que impide a los banqueros prestar más. “Vamos a hacer que ustedes suplan a los usureros que cobran casi 40% de intereses a la gente que quiere salir adelante para que ustedes se conviertan en los financiadores de las pequeñas y medianas empresas que hoy México necesita”.

armando ríos piter

Inseguridad, atadura para el país

Acapulco, Gro. Al admitir que su propuesta de una candidatura única independiente a la Presidencia no tiene condiciones “en este momento”, Armando Ríos Piter expresó ante los banqueros de México que hay tres ataduras para el país: corrupción, inseguridad y desigualdad de oportunidades.

“Somos un país que le cuesta, según el Banco Mundial, 9% la corrupción, de su Producto Interno Bruto; un país que tiene 30,000 desaparecidos, un país en el cual la inseguridad obviamente hace que los empresarios cada vez tomen menos decisiones en términos de reinversión”.

El aspirante presidencial atajó estas tres vertientes a través de un concepto que describió como las seis C, ya que dijo, inician en las “Campañas políticas”, que cada vez requieren más dinero para “Comprar votos” a través de “Clientelas electorales”, según el partido. Refirió que los recursos se obtienen a través de “Compadres”, que esperarán la entrega de “Contratos de obras”, además de los “Contactos que tienen con el crimen”.

Prometió que una candidatura independiente “puede romper” esta dinámica, porque se puede hacer campaña con menos recursos, y que en vez de comprar votos cree conciencia al sufragar.