Nuestro objetivo es seguir alineados a nuestra estrategia y seguir dando la mejor experiencia, cuidando nuestro talento y siendo un banco sumamente eficiente”.

Adrián Otero, director general de Scotiabank México

El anuncio de la venta de Banamex, por parte del estadounidense Citigroup, realizado a inicios del 2022, demuestra que hay un dinamismo en el sistema financiero mexicano “y que somos un ecosistema vivo”, afirma Adrián Otero, director general de Scotiabank México.

En entrevista, precisa que entran y salen jugadores del sistema financiero, porque sigue habiendo oportunidades de crecimiento y de lograr una mayor bancarización en el país, considerando los buenos fundamentales que tiene la economía.

“Va a ser una transacción sumamente importante para el sistema financiero mexicano, considerando la relevancia, y que es uno de los cinco bancos más importantes que hay en este país, y que maneja una base de clientes muy relevante”, dice.

El banquero destaca, sin embargo, que desde Scotiabank aún no hay una postura sobre si participarán o no en el proceso de venta, dado que, subraya, aún no hay claridad en cómo va a ser la operación. No obstante, precisa que cuando llegue el momento, se analizará.

“Hoy en día no hay una postura porque no sabemos hacia dónde o qué van a hacer o cómo va a quedar, pero cuando llegue el momento, nos juntaremos y lo platicaremos. Es una muy buena franquicia”.

Agrega: “lo que sí puedo decir es que nuestro objetivo es seguir alineados a nuestra estrategia y seguir dando la mejor experiencia, cuidando nuestro talento y siendo un banco sumamente eficiente, con una senda de crecimiento”.

Ha habido evolución

Adrián Otero comenta que el sistema financiero ha tenido una evolución, y hoy hay grandes competidores, lo que finalmente beneficia a los usuarios, al ser éstos quienes deciden dónde quedarse o a dónde irse.

“Hay una gran competitividad, realmente una concentración es muy difícil porque el cliente hoy decide dónde transacciona y con quién”, enfatiza.

El entorno no se puede controlar

El director de Scotiabank México resalta que la crisis derivada de la pandemia, y ahora otros temas que afectan la economía como las tensiones geopolíticas, una inflación elevada y el alza en las tasas de interés, demuestran que hay variables externas que no se pueden controlar, por lo que este banco se ha centrado, pese a ello, en seguir con su crecimiento.

“Sí seguimos invirtiendo y con esta estrategia de crecimiento, nos tiene que ir bien, porque al final del día los fundamentales que tenemos en México son muy buenos, son sólidos; tenemos bajos niveles de deuda, un muy buen nivel de reservas internacionales; tenemos un banco central independiente y un sistema financiero muy sólido (...) no nos podemos distraer, tenemos que seguir adelante y también ver cómo vamos reaccionando”, argumenta.

Nuestro negocio fundamental es dar crédito

El banquero destaca que el negocio fundamental de la institución es dar crédito y otorgarlo a las personas y empresas para que puedan desarrollar sus proyectos.

En este sentido, confía en que seguirán con el crecimiento mostrado en el 2021, que ye refleja una recuperación en sus diferentes portafolios, lo mismo que en la captación.

“Tenemos que seguir porque México sigue dando estas oportunidades, y aparte estamos invirtiendo, estamos renovando tecnología, todo el tema del edificio (remodelación de su sede central) y dando la mejor experiencia a los clientes”, enfatiza.

Menciona que la manera en la que Scotiabank apoya en la recuperación económica del país es teniendo abierta la llave del crédito, cuidando su talento e invirtiendo.

