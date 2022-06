El mexicano Héctor Grisi Checa, ha sido nombrado consejero delegado de Banco Santander, lo que representa que será el CEO de la institución española a nivel global.

Hoy, Grisi Checa es presidente ejecutivo y director general de Santander México. Su nuevo encargo, será efectivo a partir del 1 de enero del 2023, aunque el nombramiento está sujeto a la obtención de las aprobaciones correspondientes.

El mexicano sustituirá a José Antonio Álvarez, quien continuará como vicepresidente no ejecutivo, una vez finalizado el periodo transitorio. En tanto, Grisi Checa se mantendrá en su actual encargo hasta el 31 de diciembre del 2022.

En este sentido, el Consejo de Administración de Santander México y el Comité de Prácticas Societarias, Nominaciones y Compensaciones, iniciarán el proceso de selección de la persona que asumirá la dirección general de Santander México a partir del 1 de enero de 2023, considerando los planes de sucesión que han sido revisados y aprobados, con el fin de garantizar una transición ordenada.

Ana Botín expresa confianza

Banco Santander destacó que la propuesta de Héctor Grisi para consejero del grupo, se produce tras un riguroso proceso de sucesión llevado a cabo por la comisión de nombramientos del consejo.

“Tengo mucha confianza en Héctor. Acumula décadas de experiencia y un conocimiento profundo de nuestros mercados y nuestras líneas de negocio. Además, en estos años ha demostrado su liderazgo, trabajo en equipo y capacidad para crear valor para nuestros clientes y accionistas. Sus excelentes resultados como CEO de Santander México y responsable de Norteamérica hablan por sí mismos y son la mejor muestra de por qué el consejo le ha elegido para liderar el banco en esta nueva fase de crecimiento y transformación”, expresó Ana Botín, presidenta de Santander.

En tanto, Héctor Grisi manifestó: “quiero dar las gracias a José Antonio por todo lo que ha hecho por el banco a lo largo de su carrera y por todo el apoyo que me ha dado desde que me incorporé a Santander. Es un honor sucederle como consejero delegado del grupo y tener la oportunidad de seguir construyendo sobre los éxitos conseguidos por Ana y por él en los últimos años. El tamaño, la diversificación y el foco en el cliente nos dan oportunidades de crecimiento que no son fáciles de replicar. Estoy deseando empezar a trabajar con todo el equipo y no tengo ninguna duda de que contamos con la estrategia, el modelo de negocio y el talento necesarios para generar valor y desplegar todo nuestro potencial”.

Héctor Grisi Checa se integró a Santander México como su presidente ejecutivo y director general en diciembre del 2015. Desde entonces ha encabezado la transformación del banco hasta convertirse en el segundo más grande del país por activos, ejecutando un plan de inversión superior a 1,000 millones de dólares, y fortaleciendo las capacidades de la institución para brindar un mejor servicio a sus clientes.