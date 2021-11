La pandemia del Covid-19 tuvo un efecto importante en la economía digital y generó un uso intensivo de este tipo de plataformas, por ello, la educación financiera está muy vinculada con la digitalización, afirmó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda.

En la inauguración del 9 Encuentro de Educación Financiera organizado por Citibanamex, el funcionario destacó que en la medida en que los países hubieran tenido economías más digitalizadas, la resiliencia habría sido mayor a los efectos de la pandemia.

“(En) la economía digital, que es uno de los sectores que más creció durante la pandemia, las familias que tenían mayor conectividad pudieron llevar mejor los efectos”, dijo.

Agregó: “esto obviamente genera un tema de desigualdad: las personas o familias que no tenían conectividad o no tenían infraestructura, probablemente no pudieron enfrentar de la misma manera los retos de Covid-19 como los de educación, los asociados también a vender sus productos; y obviamente las estrategias de comunicación como el aseguramiento”.

De esta forma, señaló, el Covid da también la oportunidad de repensar el uso de las tecnologías. “Los canales de tecnología abaratan y también permiten llegar a un mayor número de personas, y es ahí donde creo que tenemos que comenzar a utilizar la tecnología, la digitalización, como una herramienta”.

Vinculación con el desarrollo

El subsecretario de Hacienda resaltó que la educación financiera también tiene una vinculación con el desarrollo, la productividad y la resiliencia.

“Prácticamente genera inclusión financiera, abre acceso a herramientas financieras, a tomar mejores decisiones, y esto obviamente va a tener un impacto importante en la productividad y competitividad de un país”, enfatizó.

Comentó que aunque en México se han tenido avances muy importantes en términos de educación financiera, aún hay mucho camino por andar.

Destacó que los temas en esta materia ya se incluirán en los libros de texto, pero al mismo tiempo se está repensando en cómo poder utilizar la educación financiera como una de las armas más poderosas para generar desarrollo y resiliencia.

Como ejemplo, mencionó que no sólo debe ir dirigida a niños y jóvenes, sino también a adultos mayores, y también enfocarse en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), además de incorporar otros elementos como la sustentabilidad y digitalización.

Solución tiene que ser multidimensional

Gabriel Yorio manifestó que la solución de educación financiera tiene que ser multidimensional al enfrentarse diferentes realidades incluso dentro de un mismo país, además de que también debe tener un elemento de prevención.

"En la medida en que las personas, los individuos, las familias, las empresas, tengamos más información sobre la forma en que trabaja el sector financiero, bancario, podemos tomar ventaja de él; vamos a estar menos expuestos, vamos a mitigar riesgos, vamos a tomar decisiones de aseguramiento y también vamos a tomar decisiones de inversión”, enfatizó.

Agregó: “como países enfrentamos distintos retos, pero también distintas situaciones, realidades; México es un país que enfrenta distintos retos y las soluciones no son únicas en educación financiera, tiene que ser multidimensional”.

Permite mejorar calidad de vida

Manuel Romo, director de Citibanamex, coincidió en que la educación financiera es indispensable para el desarrollo sostenible, ya que permite optimizar recursos y mejorar la calidad de vida.

Aseguró que este banco ha sido un gran promotor de esta materia, y prueba de ello es que fue el que abrió el primer programa de educación financiera, además de que creó un premio para estos temas, y un centro especializado en el que se espera capacitar a un millón de personas al año.