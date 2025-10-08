Priscilla dejará lluvias intensas en Noroeste

Sin descartar que el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3 en las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que ayer 7 de octubre, el centro del fenómeno hidrometeorológico se localizó aproximadamente a 305 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 605 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 15 km/h.

Al filo del mediodía, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó en su cuenta de la red social X el siguiente mensaje:

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias. Seguimos informando”.

El gobierno federal informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en Baja California Sur, con el propósito de reforzar las acciones preventivas y de preparación junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno ante los efectos del huracán Priscilla.

En tanto que el gobierno de Baja California Sur, a través del Consejo Estatal de Protección Civil, ordenó la suspensión de clases en todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas, así como de labores en las dependencias públicas de los gobiernos estatal y municipal.

Aproximadamente 240 personas de los municipios de Cabo San Lucas, San José del Cabo y Miraflores fueron resguardadas en los 21 refugios temporales habilitados.

Pronósticos

Dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el SMN informó que debido a los desprendimientos nubosos del huracán Priscilla, categoría 2 en la escala Saffir Simpson, se pronostican lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, y el norte y centro de Nayarit; fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco y Colima.

Las precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.