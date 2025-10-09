Se forma la tormenta tropical Raymond frente a Oaxaca y Guerrero; avanzará hacia Baja California Sur

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la formación de la Tormenta Tropical Raymond en el Océano Pacífico.

Alrededor del mediodía de este jueves 09 de octubre, la depresión tropical diecisiete-E se fortaleció a tormenta tropical, por lo que de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) y la Organización Meteorológica Mundial se le denominó Raymond.

La dependencia federal indicó que el ciclón tropical se localiza a 125 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

A través de redes sociales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la trayectoria de Raymond, el cual podría tocar tierra en Baja California Sur el día de mañana por la tarde, pero nuevamente como depresión tropical.

Las precipitaciones podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados de la costa.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.