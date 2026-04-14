Estados Unidos sanciona a "altos cargos" y "negocios pantalla" del Cártel del Noreste

Estados Unidos ha anunciado este martes sanciones contra "altos cargos" y "negocios pantalla" relacionados con el Cártel del Noreste, una escisión del cártel de Los Zetas, que es considerado una organización terrorista por la Administración norteamericana.

"La Administración Trump está imponiendo sanciones a altos cargos y a negocios pantalla relacionados con el Cártel del Noreste", informó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un mensaje en redes.

"Seguimos comprometidos con la protección de nuestro país, con la lucha contra el tráfico de drogas letales y con el desmantelamiento de las organizaciones narcoterroristas en nuestro hemisferio", aseguró.

El pasado mayo, Washington aplicó sanciones contra dos líderes del mexicano Cártel del Noreste tras denunciar la "significativa influencia" del grupo en la zona fronteriza, especialmente a través del paso de Laredo, para el tráfico ilegal de sustancias.