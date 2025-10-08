Suprema Corte limita facultades de comisiones de derechos humanos locales

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos no tiene atribuciones para promover una controversia constitucional en contra del Poder Judicial local, al no estar facultada de manera expresa por la Constitución federal.

Al analizar la controversia constitucional 266/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos de aquel estado en contra de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales, demandando la invalidez del artículo 23-B de la Constitución local y los oficios emitidos por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, ambos del Poder Judicial local, bajo la ponencia de Lenia Batres Guadarrama y contrario a su propuesta, se determinó sobreseer el caso.

El presidente, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo que la Corte tiene que tener “una interpretación sin variar el texto de la Constitución, porque están previstos el Poder Judicial y el órgano constitucional autónomo, la Comisión de Derechos Humanos y lo que yo advierto es que en la legislación del estado de Morelos se reproduce literalmente la disposición federal, pero en el ámbito federal hay una racionalidad porque la Suprema Corte, el Poder Judicial, es órgano terminal y es el máximo garante de la Constitución y de los derechos humanos.

Por otro lado, Aguilar Ortiz recibió a miembros del Consejo Coordinador Empresarial a quienes manifestó su disposición para fomentar el diálogo con diversos sectores de la sociedad porque esto contribuye significativamente a generar confianza en México.

“Van a tener una Corte de puertas abiertas que implemente mecanismos de diálogo que mejoren la percepción para incrementar la confianza”, abundó.

Por su parte, los representantes de los diferentes sectores productivos del país expresaron que la Suprema Corte es un pilar fundamental para garantizar la certeza jurídica.