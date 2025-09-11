Sube a 6 el número de muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia, Iztapalapa

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el número de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, aumentó a seis. El siniestro ocurrió el martes, cuando la unidad volcó y provocó una fuerte explosión que afectó a varios vehículos y dejó decenas de lesionados.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, detalló que entre los heridos se encuentran pacientes en estado crítico, con quemaduras que superan el 70% de la superficie corporal, así como otros con lesiones graves en más del 50 por ciento.

Autoridades garantizan atención médica

Urzúa aseguró que todas las personas lesionadas están recibiendo atención médica integral y gratuita en hospitales de la CDMX. Subrayó que los servicios de salud están activados de manera permanente para garantizar la mejor atención posible.

La presidenta Claudia Sheinbaum también expresó su solidaridad con las víctimas y afirmó que el gobierno federal y la administración capitalina trabajan en coordinación para apoyar a las familias afectadas. “Estamos apoyando en todo lo que se necesita”, aseguró.

Empresa se compromete a responder

La empresa Transportadora Silza, filial de Grupo Tomza y propietaria de la pipa, informó que asumirá la responsabilidad social y legal derivada del accidente. En un comunicado, expresó su “apoyo y acompañamiento” a los familiares de las víctimas y aseguró que colaborará con las autoridades en las investigaciones.

La compañía también aseguró que la unidad siniestrada contaba con la documentación en regla y que sus operaciones se encuentran bajo la normatividad vigente, por lo que reiteró que mantendrá una colaboración estrecha con las autoridades para esclarecer el accidente.

Asimismo, la compañía destacó que se mantiene atenta a la evolución de los lesionados, incluido el chofer de la unidad, y reiteró su disposición a cumplir con las obligaciones que establezca la normatividad vigente.