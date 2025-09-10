ASEA rastrea permisos y seguros de la empresa dueña de pipa de gas que explotó en Iztapalapa

En lo que va de 2025, la empresa Transportadora Silza "no ha ingresado alguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad" de la pipa de gas involucrada en la explosión ocurrida el miércoles en el puente La Concordia informó Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

El órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer que comenzó con los protocolos técnicos para elaborar el informe de causa raíz del incidente registrado en la alcaldía Iztapalapa alrededor de las 14:20 horas de este 10 de septiembre y que dejó un saldo de 70 lesionados y provocó la muerte de al menos tres personas.

En un comunicado, la ASEA explicó que realiza el rastreo de permisos y seguros relacionados con el semirremolque de la compañía subsidiaria del Grupo Tomza que estalló tras volcar en la calzada Zaragoza.

La agencia reiteró que "dará puntual seguimiento" a lo ocurrido y que "en caso de que se determinen fallas en la operación atribuibles a la empresa responsable, se aplicarán las medidas que correspondan conforme a la normatividad vigente".

https://x.com/agencia_asea/status/1965939775439040990

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició el peritaje para determinar las causas exactas del accidente y detalló que ya se estaba en contacto con la empresa y su aseguradora.