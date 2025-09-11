Sheinbaum ofrece apoyo a víctimas de explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó la mañana de este jueves su solidaridad con las familias afectadas por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, que dejó, hasta el momento, cuatro personas fallecidas y 90 lesionados, varias de ellas con quemaduras de segundo y tercer grado.

“Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes”, afirmó la presidenta en su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo".

Sheinbaum Pardo informó que desde el primer momento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezada por Laura Velázquez, estuvieron en el lugar para atender la emergencia.

“Estuvimos cercanos y con los equipos junto a la jefa de Gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa”, dijo la primera mandataria durante su conferencia.

Ayer, a través de redes sociales, la titular del Ejecutivo federal también reconoció a los cuerpos de emergencia que estuvieron apoyando el suceso.

Las acciones ocurrieron cuando un camión cisterna, que trasladaba más de 49,500 litros de gas, explotó en una de las principales vías que conecta la Ciudad de México con el estado de Puebla, provocando una serie de incendios que alcanzaron algunos vehículos.

Reguladores federales indicaron que en una revisión preliminar se detectó que la pipa no contaba con seguro actualizado para transportar gas, lo que reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad de los miles de camiones que diariamente distribuyen este combustible en el país.