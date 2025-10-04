Sheinbaum, primer aniversario: Hora y dónde ver EN VIVO el evento del Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum conmemorará su primer año de gobierno con un evento masivo en el Zócalo capitalino este domingo 5 de octubre. Aunque la toma de posesión fue el primer día del mes en 2024, el acto conmemorativo se programó en fin de semana para facilitar la asistencia de los ciudadanos.

El evento comenzará oficialmente a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, marcado como el cierre de su gira de rendición de cuentas por los 32 estados; se estima que el mensaje dure aproximadamente dos horas.

El punto de encuentro será la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, y se anticipan importantes cierres viales, así como modificaciones al transporte público en las inmediaciones del evento, especialmente alrededor del primer cuadro capitalino.

¿Dónde puedes verlo en vivo?

Para quienes no puedan asistir presencialmente, el acto se transmitirá en vivo a través de diversas plataformas oficiales:

Canal 14, TV Mexiquense.

Redes sociales oficiales de la presidenta y del Gobierno de México.

Se prevé que el discurso repase los resultados del primer año de gestión, con especial atención en los avances sociales, temas de seguridad, desarrollo económico y el cumplimiento de sus compromisos.