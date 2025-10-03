Sheinbaum reflexiona en documental sobre logros y retos en su primer año de gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió la tarde de este viernes un documental en el que hace un breve recuento de su primer año de Gobierno y destaca las medidas que ha tomado su administración ante las políticas arancelarias del gobierno estadounidense que encabeza Donald Trump.

"Ahora por ejemplo que enfrentamos este tema de los aranceles con el presidente Trump, sin estridencias, defendiendo la soberanía; hemos logrado tener un acuerdo razonable de lo que podría haber sido la afectación económica para nuestro país", reflexiona la mandataria federal en el video que dura poco más de 44 minutos.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal publicó el video en el que muestra aspectos de sus conferencias matutinas y algunas de las giras que ha realizado por la República Mexicana, a las que llamó "un bálsamo, un golpe de realidad permanente".

En el documental titulado "Los primeros 365 días, la transformación avanza", la primera mujer presidenta del país ofrece algunos comentarios en los que destaca algunas de las apuestas y prioridades de su administración.

"Es un privilegio estar en este momento histórico. Concebir la democracia como la representación del pueblo, que finalmente es su gran definición", comenta la presidenta en el documental.

"México tiene un futuro muy promisorio hay que seguir con el acelerador".

Ofrecerá mensaje en el Zócalo este domingo

Para celebrar su primer año de gobierno, la presidenta Sheinbaum Pardo, ofrecerá un mensaje el próximo domingo 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México a las 11:00 horas, en el que se prevé que destacará los logros de su administración.

El evento también será transmitido en redes sociales y a través del canal de YouTube del Gobierno de México.