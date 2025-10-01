SRE confirma que flotilla humanitaria con ciudadanos mexicanos fue interceptada por Israel

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que las embarcaciones en las que viajan los mexicanos Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio, como parte de la Flotilla Global Sumud, fueron interceptadas por autoridades de Israel y están siendo trasladadas al puerto de Ashdod.

De acuerdo con la dependencia, el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, ha estado en comunicación directa con los viajeros desde el inicio de la travesía y, junto con los servicios consulares de la Embajada de México en Israel, estará presente para garantizar asistencia y protección a su llegada.

“La SRE reitera su llamado a respetar la integridad física y la seguridad de las personas mexicanas, permitir su acceso expedito a la entrevista consular y proceder a su rápida repatriación, en apego al derecho internacional, particularmente al de los derechos humanos y humanitario”, señaló la cancillería en redes sociales.

Más temprano, la SRE había informado que la embajada mexicana en Israel solicitó formalmente acceso consular y pidió garantizar que los derechos e integridad de los ciudadanos sean respetados en todo momento, conforme al derecho internacional.

Enfatizó que desde el 2 de septiembre, fecha en que la flotilla zarpó desde Barcelona, mantiene contacto constante con las embajadas de la región y con los familiares de las personas mexicanas a bordo.