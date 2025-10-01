Israel intercepta 13 barcos de la Global Sumud Flotilla cerca de Gaza

La Global Sumud Flotilla (GSF) denunció en la madrugada de este jueves las "interceptaciones israelíes ilegales" de trece de sus barcos, mientras otra treintena de ellas continúa navegando a 46 millas náuticas de la Franja de Gaza con el objetivo de "romper el asedio" del enclave.

"30 barcos navegan aún con fuerza en su ruta a Gaza, a sólo 46 millas náuticas, a pesar de las incesantes agresiones de la Marina de la ocupación israelí", ha publicado en su cuenta de Instagram, donde ha cifrado en trece las embarcaciones interceptadas: 'Aurora', 'Dir yassine', 'Grande Blu', 'Hio', 'Huga', 'Morgana', 'Otaria', 'Seulle', 'Spectre' y 'Yulara', además de los ya notificados 'Adara', 'Alma' y 'Sirius', este último en el que ha viajado la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

A bordo de los trece barcos interceptados han viajado un total de 30 españoles entre los 200 tripulantes presentes en estas embarcaciones, según ha informado el coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshekla, en un vídeo publicado en la cuenta de la misión.

Poco antes, la flotilla difundió un vídeo grabado con anterioridad de los activistas en el que, en previsión de ser detenidos y trasladados al puerto de Asdod, denuncian las acciones del Ejército de Israel. "Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el 'Sirius', barco de la Global Sumud Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a Internet. Que estamos absolutamente incomunicados", ha dicho la exalcaldesa.

"Las fuerzas navales israelíes han interceptado y abordado ilegalmente el buque 'Aurora' de la Flotilla Global Sumud junto con otros barcos en aguas internacionales", afirmó la organización en otra publicación en la misma plataforma, donde ha advertido de que "las transmisiones en vivo y las comunicaciones han sido cortadas" y denunció el uso de "cañones de agua por parte del Ejército de Israel contra algunas de sus embarcaciones".

Asimismo, al notificar las interceptaciones del 'Aurora' y del 'Spectre', la flotilla alertó que "el estado de los participantes y la tripulación sigue sin confirmar", tachando la intervención israelí de "ataque ilegal contra humanitarios desarmados" y llamando a los gobiernos e instituciones internacionales a "exigir su seguridad y liberación inmediatas".

En esta línea, el propio Abukeshek llamó en una publicación anterior a "salir a la calle" por Gaza, en línea con el mensaje de la flotilla, que se ha hecho eco de las protestas celebradas esta noche en Barcelona, Atenas, Bruselas, Berlín, Nápoles o Turín, si bien las principales ciudades de países como Túnez y Turquía también han sido escenario de concentraciones en solidaridad con la flotilla.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí aseguró a través de su cuenta en la red social X de la detención "de forma segura" de varias embarcaciones. "Sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí", ha afirmado la diplomacia israelí, que ha agregado que "Greta (Thunberg) y sus amigos están sanos y salvos".

Las múltiples intervenciones del Ejército de Israel se han producido después de que lanzase una advertencia radiofónica en la que pedían a los integrantes de las embarcaciones que cambiaran el rumbo de su navegación. "Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos", ha advertido en un mensaje radiofónico retransmitido desde la distancia.