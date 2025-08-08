¿Cuánto cuesta ser gamer en México en 2025? Consolas, PCs y membresías

La comunidad gamer en México está compuesta por alrededor de 76 millones de jugadores activos, según un estudio publicado por Santander y Endeavor a principios de este año. Este pasatiempo representa un gasto mensual importante y una inversión aún mayor para quienes apenas comienzan.

Antes, era suficiente comprar una consola y un juego; sin embargo, ahora también es necesario adquirir membresías para tener una experiencia completa en el juego en línea.

¿Cuánto cuestan las consolas y PCs?

Por ejemplo, la versión más económica de Xbox (Series S, con 512 GB de memoria) cuesta entre 6,000 y 8,000 pesos en tiendas departamentales, especializadas y supermercados. La versión más avanzada (Series X, con 2 TB de memoria) puede superar los 15,000 pesos.

En el caso de PlayStation, la versión más básica (PS5 Slim Digital) se vende por encima de 9,000 pesos. La versión más equipada (PS5 Pro) puede superar los 17,000 pesos.

Nintendo ofrece dos versiones de su consola Switch: la estándar, desde 5,000 pesos, y la Lite, desde 3,000 pesos.

Las diferencias entre versiones radican principalmente en la capacidad de reproducir juegos en disco, la potencia del sistema operativo y la memoria interna.

Por otro lado, jugar en PC ha ganado popularidad: Santander y Endeavor estiman que 49.7% de los gamers utilizan este formato. Las PCs pueden armarse con componentes individuales o adquirirse como kits completos. En plataformas de e-commerce, estos kits se encuentran desde 5,000 pesos, aunque el precio varía según el fabricante y el proveedor.

Jugar en línea

Las membresías son otro gasto que los jugadores deben considerar. Estas ofrecen acceso para jugar en línea, catálogos de juegos descargables y descuentos en compras dentro de la tienda virtual.

Xbox y PC (Xbox Game Pass): entre 169 y 299 pesos mensuales , según el plan.

, según el plan. PlayStation (PlayStation+): entre 149 y 260 pesos mensuales; en pago anual, de 1,304 a 2,329 pesos.

Nintendo Switch Online: entre 479 y 1,199 pesos anuales en su versión más completa, que incluye acceso a juegos clásicos y funciones adicionales en títulos de la marca.

Cuidar tu bolsillo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda que, al comprar consolas o componentes en plataformas de e-commerce, se lea cuidadosamente la descripción del producto para evitar fraudes, como recibir únicamente fotografías o pósters.

En compras físicas, es importante revisar los términos y condiciones de la garantía para saber cómo proceder en caso de fallas.