Trump trabajará de forma estrecha con Irán y negociará los aranceles y sanciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que su país ⁠colaborará de forma estrecha con Irán y que ambos países están negociando la suspensión de aranceles y sanciones, tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas.

Trump dio marcha atrás en el ⁠umbral de un ataque total contra Irán el ⁠martes por la noche, dos horas antes de la fecha límite que había fijado para que Teherán abriera el estrecho de Ormuz.

El mandatario afirmó en las redes sociales que se acordaron muchos de los 15 puntos del plan estadounidense propuesto a Irán, pero no dio más detalles.

"Estamos y estaremos hablando del alivio de aranceles y sanciones con Irán", afirmó Trump en una publicación en las redes sociales.

Pese a sus comentarios optimistas y del alivio generalizado en las calles de Irán y en los mercados financieros mundiales por el alto el fuego, las principales discrepancias entre Washington y Teherán siguen sin resolverse y ambas partes se mantienen firmes en sus exigencias contrapuestas para un posible acuerdo de paz.

Anuncia aranceles de 50% para países que suministran armas a Irán

Trump también dijo que cualquier país que suministre armas a Irán se enfrentará de inmediato a un arancel del 50% sobre cualquier mercancía exportada a Estados Unidos.

Tanto Pekín como Moscú han ayudado a Irán a desarrollar su capacidad militar para contrarrestar la presión de Estados Unidos e Israel, suministrando misiles, sistemas de defensa aérea y tecnología destinada a reforzar la disuasión, complicar las operaciones estadounidenses y elevar los costos de un ataque.

Sin embargo, Rusia y China se mostraron moderadas en su apoyo durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Cambio de régimen"

Trump elogió a los actuales líderes de Irán después de que los ataques estadounidenses e ⁠israelíes mataron a varios altos cargos, incluido el líder supremo, ⁠el ayatolá Alí Jamenei, que fue sustituido como ⁠por su hijo Mojtaba.

"Estados Unidos trabajará de forma estrecha con Irán, país que, según hemos determinado, se ha ⁠sometido a lo que será un cambio de régimen muy productivo", escribió Trump en una publicación en Truth Social.

"No habrá enriquecimiento de uranio", afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. "No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todo el "polvo" nuclear (bombarderos B-2) profundamente enterrado. No se ha tocado nada desde la fecha del ataque", indicó.

La guerra no ha privado aún a Irán de sus reservas de uranio altamente enriquecido, casi apto para armas, ni de su capacidad para atacar ⁠a sus vecinos con misiles y drones. Asimismo, el liderazgo clerical de Irán, que se enfrentó a un levantamiento masivo hace meses, ha resistido la ofensiva de seis semanas sin signos de oposición interna.