El papa elogia el alto el fuego en la guerra de Irán tras criticar la amenaza de Trump

El papa León elogió ⁠este miércoles el alto el fuego de dos semanas en la guerra de Irán, horas después de ⁠calificar de "inaceptable" la amenaza ⁠del presidente estadounidense Donald Trump contra la población iraní.

El papa, que se ha erigido en crítico abierto de la guerra en las últimas semanas, dijo que acogía con satisfacción el anuncio del alto el fuego e instó a que prosiguieran las negociaciones para poner fin de una vez por todas al conflicto regional.

"A la luz de estas últimas horas de gran tensión para Oriente Medio y para el mundo entero, acojo con satisfacción ... el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas", dijo León, el primer papa estadounidense, en su audiencia semanal.

"Solo mediante el retorno a la negociación se ​puede lograr el fin de la guerra", afirmó.

El papa León, conocido por medir cuidadosamente sus palabras, ⁠ha intensificado sus críticas a ⁠la guerra de ⁠Estados Unidos e Israel contra Irán.

Después de que Trump amenazara ⁠a Irán el martes con que "toda una civilización morir si el país no accedía a las exigencias estadounidenses de una tregua, León dijo a los periodistas que esa amenaza era "verdaderamente inaceptable".

Es poco habitual que el papa, que lidera a 1,400 millones de católicos en todo ⁠el mundo, responda directamente a un líder mundial.