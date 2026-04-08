Petróleo se desploma casi 19 dólares tras anuncio de alto el fuego de dos semanas a la guerra

El precio del petróleo caía por debajo de los 100 ⁠dólares el barril el miércoles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo de alto el fuego de ⁠dos semanas con Irán, siempre y ⁠cuando se reabra de forma inmediata y segura el estrecho de Ormuz.

A las 10:24 GMT, los futuros del Brent perdían 15.78 dólares, o un 14.4%, hasta los 93.49 dólares el barril, y los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaban 18.9 dólares, o un 16.7%, a 94.05 dólares.

Los precios de referencia del gasóleo europeo se desplomaban 311 dólares, o un 20.4%, a 1,216.75 dólares por tonelada.

El cambio de postura de Trump se produjo poco antes de que venciera el plazo que había fijado para que Irán abriera el estrecho de Ormuz si no quería enfrentarse a ataques generalizados contra su infraestructura civil.

Cerca del 20% del suministro diario mundial de petróleo pasa por esta estrecha vía navegable.

"¡Esto será un ALTO EL FUEGO de doble sentido!", escribió Trump en las redes sociales tras ​publicar el martes que "esta noche morirá una civilización entera" si no se cumplían sus exigencias.

Irán afirmó que detendrá sus ataques ⁠si cesan los bombardeos en su contra ⁠y que el tránsito seguro ⁠por el estrecho de Ormuz será posible durante dos semanas en coordinación con las ⁠fuerzas armadas iraníes, según un comunicado del ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi.

En teoría, los 10-13 millones de barriles diarios de crudo y productos derivados que se encuentran bloqueados tras el estrecho de Ormuz deberían liberarse ahora de forma gradual, afirmó Tamas Varga, analista de la correduría PVM Oil.

"Que se restablezca el statu quo anterior a marzo depende totalmente de ⁠si la tregua puede convertirse en una paz permanente durante las negociaciones en Pakistán", señaló.