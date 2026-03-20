Lula propone a Sheinbaum alianza entre Petrobras y Pemex para explorar crudo en el Golfo de México

El presidente brasileño, Luiz Inácio ⁠Lula da Silva, declaró este viernes que había propuesto una alianza entre las ⁠empresas energéticas estatales Petrobras y ⁠Pemex para explorar yacimientos petrolíferos en el Golfo de México.

"Pemex podría recibir una gran ayuda de Petrobras", declaró Lula en un acto, en el que señaló que había llamado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para plantearle la idea, al tiempo que destacaba la dilatada experiencia de Petrobras en la producción de petróleo en aguas profundas.

El líder de izquierda brasileño también señaló que Petrobras intentaría recomprar una refinería en el estado de Bahía que fue vendida al fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala, en 2021, bajo el mandato de su ⁠predecesor, Jair Bolsonaro.

"Vendieron la ⁠refinería de ⁠Bahía, la recompraremos. Puede que nos lleve un tiempo, ⁠pero lo haremos, declaró Lula en un acto, refiriéndose a la refinería de Mataripe, ahora controlada por Acelen, propiedad de Mubadala.

Petrobras y Acelen no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.