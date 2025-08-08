Sheinbaum asegura que no habrá "invasión de EU a México" tras amenaza de Trump contra cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró la mañana de este viernes que Estados Unidos no va a entrar a México con militares, descartando "una invasión" estadounidense.

La primera mandataria respondió a un reporte del New York Times, según el cual el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que presuntamente autorizaría a tropas estadounidenses a actuar en territorio extranjero para enfrentar a grupos criminales catalogados por Washington de terroristas, como alguno de los cárteles de drogas mexicanos.

El diario The New York Times reportó este viernes que Trump firmó en secreto una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra los cárteles latinoamericanos que su administración denominó organizaciones terroristas.

"Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio", dijo Sheinbaum en su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo".

Sheinbaum añadió que su gobierno coopera con Estados Unidos para atender el problema del narcotráfico.

"Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado y, además, de que lo hemos manifestado en todas las llamadas: que no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo", dijo la primera mandataria.

La presidenta aseguró que las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México "están muy reguladas".

La AFP contactó al Pentágono para confirmar la orden pero no ha recibido respuesta.

La Administración Trump ha amenazado en varias ocasiones a México con aranceles al acusar que el país permite la entrada de drogas, en particular del fentanilo, y de migrantes indocumentados a su territorio.

Incluso, en una llamada con Sheinbaum, Trump planteó directamente la entrada del ejército de su país a México para combatir a los cárteles, a lo que la presidenta se ha negado.