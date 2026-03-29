Semana Santa 2026: conoce el clima con el que comenzará la semana de vacaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una circulación de baja presión, así como una vaguada en altura se desplazarán poco a poco sobre el occidente y norte del territorio nacional y tendrán una interacción con canales de baja presión en el interior del país.

“La corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, ocasionarán descenso de temperatura, fuertes rachas de viento y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del oriente, sur y sureste del país, incluida la Península de Yucatán”, indicó el SMN.

Asimismo, existe la probabilidad de que caiga granizo en el norte, occidente y centro del país, mientras que, durante la noche, podría caer aguanieve en cimas montañosas con altitudes superiores a los 4,200 msnm del centro y oriente de México.

¿Cuáles serán los efectos?

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que los sistemas meteorológicos anteriores causarán los siguientes efectos en el comienzo de la semana:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en : Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en: Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en : Baja California Sur y Tamaulipas.

Probabilidad de caída de aguanieve durante la noche en : zonas montañosas con altitudes superiores a 4,200 msnm del centro y oriente del país.

Viento de componente norte de 20 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en : Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí; de componente sur en : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en : Baja California, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en : Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Tabasco.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en : golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en : costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en : Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en : Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes en : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes en : zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas,