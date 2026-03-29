¿Qué día caen Jueves y Viernes Santo en 2026 y qué se conmemora?

La Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina y con ella llegan dos de sus fechas más importantes: el Jueves y el Viernes Santo. Para 2026, estos días se celebrarán el 2 y 3 de abril, respectivamente.

Aunque no son considerados días de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo en México, en la práctica muchas empresas, bancos y escuelas suelen suspender actividades, lo que los convierte en jornadas clave dentro del calendario vacacional.

Fechas clave de Semana Santa 2026

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Estas fechas forman parte de la Semana Santa, que en 2026 se conmemora del 29 de marzo al 5 de abril.

¿Qué se recuerda el Jueves Santo?

El Jueves Santo marca el inicio del llamado Triduo Pascual y recuerda algunos de los momentos más significativos previos a la crucifixión de Jesús.

Ese día, la tradición cristiana conmemora:

La Última Cena, cuando Jesús se reunió con sus apóstoles antes de ser arrestado

La institución de la Eucaristía, al bendecir el pan y el vino

El lavatorio de pies, un gesto de humildad y servicio hacia sus discípulos

La oración en el huerto de Getsemaní, antes de su detención

Se trata de una jornada que simboliza entrega, servicio y comunidad dentro de la fe cristiana.

¿Qué significa el Viernes Santo?

El Viernes Santo es considerado uno de los días más solemnes del calendario cristiano. En esta fecha se recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo.

De acuerdo con la tradición:

Se conmemoran el juicio, la tortura y la crucifixión

Se recuerda su muerte en la cruz como un acto de redención

Es un día de luto, recogimiento y ayuno para los fieles

A diferencia de otras celebraciones, este día se vive con solemnidad, silencio y reflexión.

¿Por qué cambia la fecha de Semana Santa cada año?

A diferencia de otras festividades, la Semana Santa no tiene una fecha fija. Su calendario depende de un cálculo astronómico establecido desde el siglo IV.

La regla indica que el Domingo de Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. A partir de ahí se determinan los demás días, como el Jueves y Viernes Santo.

Por eso, cada año estas fechas pueden caer entre finales de marzo y mediados de abril.