Seguirán lluvias fuertes el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte) y Durango (oeste); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sonora, Chihuahua, Nayarit y Baja California Sur, así como chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

El pronóstico meteorológico indica que se prevén lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; fuertes (de 25 a 50 mm) en Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz; intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California.

“Lo anterior se originará debido al monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, la onda tropical número 22 recorrerá el sureste de México, una vaguada en altura sobre el oriente de la península de Yucatán y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el centro del golfo de México que mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, aproximándose a Tamaulipas”, cita el reporte del SMN.

Así como que continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán.