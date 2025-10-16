Robo y violencia familiar, los delitos más registrados en las Fiscalías Estatales

Las fiscalías estatales son las que más carpetas de denuncia por delitos tienen en el país.

Al corte del 2024 se observó que el delito de robo o asalto de particulares fue lo que más se denunció ante las autoridades, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En total, se reportaron 473,633 denuncias por robo en las fiscalías estatales.

Por su parte, la violencia familiar fue el segundo delito más denunciado, particularmente por las mujeres en México, que representan la mayor parte de las víctimas denunciantes.

En 2024 se abrieron 242,291 carpetas de investigación por estas denuncias.

Por su parte, las lesiones; el daño a la propiedad y las amenazas completaron la lista de los delitos más denunciados en las fiscalías estatales.