Tras reunión, padres de Ayotzi expresan frustración y desilusión

A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de familia y su representación legal expresaron frustración y desilusión tras la reunión sostenida con la presidenta Claudia Sheinbaum. Señalaron que, pese a la presentación de nuevas herramientas tecnológicas para conocer qué fue lo que sucedió, las investigaciones muestran retrocesos y no han ofrecido avances.

También, para los padres, ésta nueva estrategia científica, anunciada por el gobierno federal ha implicado un freno a las líneas de investigación abiertas en los últimos años.

Mario González, padre de César Manuel González, afirmó que “con la nueva tecnología, según avanzada que nos están mostrando, dejaron caer las líneas de investigación que teníamos durante 10 años, como las del Ejército o varias órdenes de aprehensión”.

Por su parte, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, cuestionó la capacidad de la Fiscalía Especial para avanzar en las pesquisas. Además aseguró que el nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, no ha dado resultados.

Además denunció que las autoridades continúan con la protección a funcionarios anteriores.

"(La) fiscalía realmente no da el ancho para llevar una investigación. La vemos muy pobre, a mi punto de vista, decir que se necesita realmente personal capacitado y con ganas de trabajar, porque si vas nada más para estar ganando, tener un trabajo, para estar sobreviviendo, pues creo que no tiene caso ocupar un lugar de suma importancia", comentó Emiliano Navarrete.

“El gobierno quedó mucho a deber, no tenemos avances que nos indiquen qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 ni el paradero de nuestros hijos”, declaró Isidoro Vicario, abogado de las familias, al concluir el encuentro.

Vicario explicó que tampoco hubo novedades en torno a las extradiciones de Tomás Zerón y Ulises Bernabé desde Estados Unidos, ni sobre la línea de investigación relacionada con 17 jóvenes detenidos en la barandilla municipal la noche de la desaparición.

Movilizaciones

Uno de los puntos que dejó un buen sabor de boca en los familiares, tras la reunión con la mandataria mexicana, fue la posibilidad de la vuelta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya presencia ha sido reiteradamente solicitada por las familias.

Según Mario González, la presidenta les dio su palabra y en los próximos días se verá la forma en que puedan regresar al caso de la desaparición de los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Por otro lado, los padres anunciaron que durante septiembre se realizarán movilizaciones y actos conmemorativos en Guerrero y en la Ciudad de México para mantener viva su exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes. Mientras que la próxima reunión con la titular del Ejecutivo federal se prevé para noviembre.