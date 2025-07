Rechazan entrega de Padrón del INE para nueva CURP

La consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, señaló que hasta el momento no existe una norma o petición formal por parte del gobierno federal para que este instituto le entregue el Padrón Electoral o la Lista Nominal para la puesta en marcha CURP biométrica; no obstante, ante la posibilidad aseguró que será una decisión que deberán tomar todos los consejeros.

En conferencia de prensa, la titular del INE criticó las especulaciones sobre la posible entrega de estas listas que contienen información biométrica de al menos 99 millones de ciudadanos, pues aseguró que, al menos ella, siempre ha defendido la protección de esta información, al tiempo que recalcó que "no es un tema que esté determinado en ninguna legislación y en ningún reglamento ni ley secundaria”.

“Es que no es así de sencillo, porque lo que se trata de posicionar es que Guadalupe Taddei va a entregar el Padrón y la Lista Nominal, hay que ponerle el fraseo correcto a la pregunta y a tu intervención. No, no es así, no hay una petición, no hay nada de eso”, expresó.

Sin embargo, la consejera presidenta dijo que en caso de que exista una solicitud al respecto, “pues estaríamos sentados 11 consejeros, no Guadalupe. Así es de que no hablemos de que se va a entregar el Padrón y la Lista Nominal, porque sería lo más ilógico que pudiera pasar en este momento de que estuviéramos atreviéndonos a decir que vamos a entregar el Padrón y la Lista”.

Por otro lado, ante cuestionamientos sobre si con la puesta en marcha de la nueva CURP biométrica se corre el riesgo de que la credencial para votar sea desplazada como documento de identificación.

Guadalupe Taddei defendió que la credencial del INE es un documento que está fuertemente posicionado en todo el país, al tiempo que su utilidad principalmente es política, por lo que no puede ser remplazada.

"No existía esa característica, porque su nombre lo dice todo, credencial para votar con fotografía, pero hoy por hoy se ha posicionado en nuestro país y al exterior como un medio de identificación oficial que todos los países pueden reconocer...No creo que haya problema en que surja la CURP Biométrica y que nosotros continuemos con esta tarea magna de tener actualizado el Padrón y la Lista Nominal.

"Es decir, la credencial se sigue cuidando, en tanto nazca la CURP biométrica, porque es ahorita una ley aprobada, pero hay que ver cómo se implementa”, dijo.

Elección de consejeros

Por otro lado, ante la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que las y los consejeros del INE sean electos por voto popular, Guadalupe Taddei advirtió que ello sería un camino “escabroso”.

“Yo creo que es un tanto difícil y es hacer un camino más escabroso en la designación de quienes estarán al frente de este Instituto, porque lo único que tenemos aquí claro, los que llegamos, es que tenemos un inicio y un fin determinado. Y entonces habrá que esperar cómo viene”, expresó.

Añadió que estará atenta sobre esta nueva legislación, ya que "hay diferentes voces que aseguran que va a ser una reforma de mucha profundidad, hay otras que dicen que será solamente lo necesario para actualizar lo que hemos venido enfrentando en estos años, después de la última reforma que fue en el 14, son 11 años de no actualizar nuestras leyes electorales, salvo en materia de violencia política contra la mujer y de la paridad en todo”.