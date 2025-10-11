Raymond: lluvias torrenciales y vientos fuertes, así afectará el clima este domingo 12 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este domingo 12 de octubre continuará el temporal de lluvias en México, principalmente en el noroeste y sur del territorio, como resultado de la interacción entre los remanentes del ciclón tropical Raymond, el frente frío número 6 y la corriente en chorro subtropical.

Según el organismo dependiente de la Conagua, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango concentrarán las precipitaciones más intensas, mientras que en el resto del país se mantendrán chubascos, descargas eléctricas y posibles granizadas.

Regiones con mayor impacto

El SMN prevé lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en el centro y oeste de Sonora, además de precipitaciones intensas (75 a 150 mm) en el noroeste de Chihuahua y el norte de Sinaloa.

En Durango y Chiapas, las lluvias serán fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm), mientras que Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm).

Asimismo, habrá intervalos de chubascos en estados del centro como Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Estado de México, así como lluvias aisladas en Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí.

Vientos y oleaje elevado

El avance del frente frío número 6 y la circulación del sistema remanente de Raymond provocarán rachas de viento de hasta 70 km/h en el Golfo de California y en las costas de Sonora y Sinaloa.

El oleaje alcanzará de 2 a 3 metros de altura en el Golfo de California y en las costas del Pacífico mexicano, desde Baja California Sur hasta Chiapas, por lo que se recomienda extremar precauciones a la navegación y evitar acercarse a zonas costeras durante los periodos de tormenta.

Temperaturas y ambiente

A pesar del temporal, el ambiente se mantendrá cálido en el día, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Oaxaca, y de 30 a 35 °C en Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Durante la madrugada del lunes, se prevén mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y hasta -5 °C en partes altas de Baja California.

Riesgos y recomendaciones

Las autoridades advierten que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de causar incrementos en ríos y arroyos, deslaves e inundaciones.

El SMN exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y consultar de manera constante los avisos actualizados sobre el ciclón tropical Raymond y el frente frío número 6, disponibles en smn.conagua.gob.mx