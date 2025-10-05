Primer Informe de Gobierno: Claudia Sheinbaum rinde cuentas de su primer año como presidenta

A un año y cuatro días de haberse convertido en la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo rindió su Primer Informe de Gobierno desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Primer Informe en la capital

Tras salir de Palacio Nacional y rendir honores a la escolta conformada por mujeres, tardó 10 minutos en llegar hasta el templete, en un camino donde saludó y se tomó fotos con los asistentes, quienes provenían de distintas partes del país.

En el templete la esperaba su gabinete, pero los secretarios Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana de México, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, no estaban presentes.

Clara Brugada, jefa de gobierno local, fue la encargada de darle la bienvenida a donde consideró es “la ciudad donde nació la esperanza”. Recordó que, durante el gobierno de Sheinbaum en la ciudad, disminuyeron en 60% los delitos de alto impacto, así como los homicidios en un 40% y se duplicó el porcentaje de mujeres que se sienten seguras, además de que cambió el sistema de transporte.

“Vamos por el camino correcto”

La mandataria aseguró que no camina sola, al ser un Gobierno por y para el pueblo; dijo que el país camina por un camino de justicia y dignidad, así como de libertad, democracia y soberanía, “el fruto de décadas de lucha pacífica, organización y resistencia”.

Asimismo, mencionó que esos logros fueron la herencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que la oposición se ha empeñado en separarlos y terminar con el movimiento que representan.

Aseguró que cuenta con la convicción y los principios de no ceder ante las presiones, porque sólo les rinde cuentas a los ciudadanos y recalcó la corrupción de los gobiernos que le antecedieron; refirió que, “durante seis sexenios, México vivió bajo la oscura noche del neoliberalismo, quienes gobernaban no tenían convicciones más allá del dinero y el mercado”.

Mencionó sus logros en la economía nacional; la inversión en programas sociales; la entrega de becas a estudiantes y diferentes pensiones a los adultos mayores; la construcción de escuelas; el abasto de medicamentos; la infraestructura carretera; las grandes obras y el sistema de trenes de pasajeros, entre otros temas.

También sometió a votación que el Tren México-Nuevo Laredo lleve el nombre de “Tren del Golfo de México”, lo cual apoyaron los asistentes; destacó el plan de energía para el país; “el rescate” de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la estrategia de seguridad para el país, la construcción de viviendas y las reformas en diferentes leyes, entre otros temas.

¿Por qué presentó su informe en la CDMX?

Antes de llegar a este domingo 5 de octubre, la mandataria recorrió los estados de la República, en los que rindió un informe de resultados por cada uno. A esa gira de rendición de cuentas le llamó “La Transformación Avanza”. El Zócalo capitalino fue elegido para el cierre de esa gira, en donde también presentaría los resultados que hubo en la capital.

Además de su gabinete y la ciudadanía, también estuvieron presentes gobernadores de diferentes estados, sindicatos, empresarios, la comunidad educativa y cultural, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recién elegidos.